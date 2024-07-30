Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Парящий в воздухе сёрфер: возможно, главное фото Олимпиады-2024

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: AFP/SCANPIX

В третий день Олимпийских игр 2024 года выступали сёрфингисты, среди которых был и представитель Бразилии Габриэль Медина.

Возможно, фотограф AFP Жером Бруйе сделал главный снимок Олимпиады-2024.

Медина в пятом заезде получил самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр - 9,90 из 10. Он вышел в четвертьфинал мужского сёрфинга.

Фотограф AFP снял, как Медина отпраздновал свой рекорд. Этот кадр облетел уже все мировые спортивные СМИ и превратил спортсмена в настоящую звезду. На фотографии Медина и его доска будто парят над водой, а спортсмен показывает указательным пальцем правой руки вверх.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти