Парящий в воздухе сёрфер: возможно, главное фото Олимпиады-2024

В третий день Олимпийских игр 2024 года выступали сёрфингисты, среди которых был и представитель Бразилии Габриэль Медина.
Возможно, фотограф AFP Жером Бруйе сделал главный снимок Олимпиады-2024.
Медина в пятом заезде получил самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр - 9,90 из 10. Он вышел в четвертьфинал мужского сёрфинга.
Фотограф AFP снял, как Медина отпраздновал свой рекорд. Этот кадр облетел уже все мировые спортивные СМИ и превратил спортсмена в настоящую звезду. На фотографии Медина и его доска будто парят над водой, а спортсмен показывает указательным пальцем правой руки вверх.
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