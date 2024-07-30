Парящий в воздухе сёрфер: возможно, главное фото Олимпиады-2024

Медина в пятом заезде получил самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр - 9,90 из 10. Он вышел в четвертьфинал мужского сёрфинга.

Фотограф AFP снял, как Медина отпраздновал свой рекорд. Этот кадр облетел уже все мировые спортивные СМИ и превратил спортсмена в настоящую звезду. На фотографии Медина и его доска будто парят над водой, а спортсмен показывает указательным пальцем правой руки вверх.