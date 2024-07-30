Видео Под Валмиерой Porsche превысил скорость в два раза. Водителя сурово наказали

На минувшей неделе, 27 июля, в 13:03 в Ярценской волости Валмиерского края должностные лица отдела реагирования Западновидземского участка Видземского регионального управления Госполиции зафиксировали существенное нарушение скорости. На 88-м километре автодороги Инчукалнс - Валмиера - граница Эстонии мужчина управлял транспортным средством Porsche Cayman с государственным регистрационным номером Эстонской Республики, превысив разрешенную скорость движения. Водитель двигался со скоростью 176 км/ч, хотя разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.

Госполиция повторно напоминает, что соблюдение правил дорожного движения важно для безопасного и успешного дорожного движения. Такого рода нарушения угрожают безопасности как водителей, так и других участников дорожного движения. В этом случае водителю будет назначено наказание в соответствии с латвийским законодательством.

Согласно Закону о дорожном движении за превышение разрешенной скорости движения более чем на 70 километров в час к водителю транспортного средства применяется штраф от 1400 до 2000 евро, кроме того, он лишается водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Госполиция продолжит вести активный мониторинг дорожного движения и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности движения. Всех водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и ехать ответственно.

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