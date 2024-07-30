ФОТО Латвийский пловец Бобров занял 21-е место и завершил участие в Олимпиаде

Бобров стартовал в четвёртом заплыве и финишировал последним из восьми пловцов, преодолев дистанцию ​​за 2 минуты 13,66 секунды, что дало ему 21-е место в соревновании 25 спортсменов.

Обладатели 16 лучших результатов вышли в полуфинал, который состоится сегодня вечером в 22:59. Представитель Южной Кореи Сундже Чо был самым быстрым в предварительных соревнованиях, преодолев дистанцию ​​за 2 минуты 9,45 секунды.

Чтобы выйти в полуфинал, Боброву нужно было преодолеть дистанцию ​​не более чем за 2 минуты 10,99 секунды. Его рекорд Латвии - 2 минуты 13,34 секунды.

"Я вполне доволен, потому что результат близок к моему личному рекорду. Считаю, что это хорошо. Возможно, вторая часть дистанции прошла не так хорошо, как первая. Признаюсь, я начал слишком много думать и, соответственно, замедлился", - сказал Бобров в беседе с журналистами.

Три года назад на Олимпиаде в Токио Бобров финишировал 31-м в соревновании 40 спортсменов на той же дистанции.

В олимпийском бассейне Латвию также будут представлять Иева Малюка на дистанции 200 метров комплексным плаванием и прыгунья в воду Джея Делания Патрика. Малюка стартует 2 августа, Патрика - 5 августа.

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