Фото Удачный олимпийский дебют латвийского спортсмена Зеболдса - он в финале!

Дебютант Олимпийских игр в конкуренции 12 спортсменов боролся за место среди девяти финалистов.

Зеболдс в первом квалификационном заезде продемонстрировал много трюков и показал хороший результат, заработав 84,60 очка. Второй заезд также оказался удачным для вентспилчанина, а дополнительные нюансы позволили ему улучшить результат - 85,29 очка.

В среднем латвийский спортсмен набрал 84,94 очка и обеспечил себе по меньшей мере девятое место в квалификации.

Фристайл ВМХ дебютировал в программе Олимпийских игр в 2021 году в Токио, и Зеболдс - первый представитель Латвии на Олимпиаде в этом виде спорта.

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