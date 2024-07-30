Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото Удачный олимпийский дебют латвийского спортсмена Зеболдса - он в финале!

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Латвийский спортсмен Эрнест Зеболдс во вторник на Олимпиаде в Париже квалифицировался в финал соревнований по фристайлу ВМХ в дисциплине "парк".

Дебютант Олимпийских игр в конкуренции 12 спортсменов боролся за место среди девяти финалистов.

Зеболдс в первом квалификационном заезде продемонстрировал много трюков и показал хороший результат, заработав 84,60 очка. Второй заезд также оказался удачным для вентспилчанина, а дополнительные нюансы позволили ему улучшить результат - 85,29 очка.

В среднем латвийский спортсмен набрал 84,94 очка и обеспечил себе по меньшей мере девятое место в квалификации.

Фристайл ВМХ дебютировал в программе Олимпийских игр в 2021 году в Токио, и Зеболдс - первый представитель Латвии на Олимпиаде в этом виде спорта.

Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти