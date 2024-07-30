Латвийские баскетболисты 3х3 начали выступление на Олимпиаде с уверенной победы

Латвия со счетом 21:14 обыграла Литву.

Игру с точного броска начали литовские баскетболисты, однако Францис Лацис дальним броском вывел Латвию вперед - 2:1. Спустя неполные две минуты Миезис дальним броском увеличил преимущество до 5:1.

На четвертой минуте результат стал 8:3, и пять из восьми очков были на счету Миезиса.

После броска Лациса счет стал 10:4, а после дальнего броска Ласманиса спустя сыгранные четыре минуты и 35 секунд - 12:4.

После сыгранных пяти минут и семи секунд литовцы набрали норму нарушений, сделав шестой фол, и за каждый следующий фол латыши получали возможность на два штрафных бросков. Впрочем, такую возможность Латвия получила чуть более, чем за полторы минуты до конца матча.

Литовцы сумели немного отыграться и довели счет до 7:12, однако Ласманис двухочковым броском снова увеличил разрыв - 14:7.

После этого Матулис сделал шестой фол в составе латвийской команды, что позволило Литве сократить разрыв в счете до 9:14.