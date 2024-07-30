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Латвийские баскетболисты 3х3 начали выступление на Олимпиаде с уверенной победы

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Латвийские баскетболисты 3х3
Латвийские баскетболисты 3х3 Фото: AFP/SCANPIX

Олимпийские чемпионы латвийские баскетболисты 3х3 в составе Зигмара Раймо, Франциса Лациса, Карлиса Ласманиса и Науриса Миезиса начали выступление на Олимпиаде в Париже с победы.

Латвия со счетом 21:14 обыграла Литву.

Игру с точного броска начали литовские баскетболисты, однако Францис Лацис дальним броском вывел Латвию вперед - 2:1. Спустя неполные две минуты Миезис дальним броском увеличил преимущество до 5:1.

На четвертой минуте результат стал 8:3, и пять из восьми очков были на счету Миезиса.

После броска Лациса счет стал 10:4, а после дальнего броска Ласманиса спустя сыгранные четыре минуты и 35 секунд - 12:4.

После сыгранных пяти минут и семи секунд литовцы набрали норму нарушений, сделав шестой фол, и за каждый следующий фол латыши получали возможность на два штрафных бросков. Впрочем, такую возможность Латвия получила чуть более, чем за полторы минуты до конца матча.

Литовцы сумели немного отыграться и довели счет до 7:12, однако Ласманис двухочковым броском снова увеличил разрыв - 14:7.

После этого Матулис сделал шестой фол в составе латвийской команды, что позволило Литве сократить разрыв в счете до 9:14.

Команды обменялись одноочковыми бросками, после чего Миезис на последней секунде атаки дальним броском довел счет до 19:12, на что литовцы ответили точными штрафными бросками.

За 2,5 секунды до конца игры точку в матче дальним броском установил Миезис - 21:14.

У латышей было больше результативных передач (4:1), а у литовцев - блоков (3:0) и ошибок (10:3).

В среду сборная Латвии встретится с Нидерландами.

Баскетбольный турнир 3х3 на Олимпиаде в Париже представлен командами восьми стран - США, Франция, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Сербия.

На первом этапе с 30 июля по 4 августа проходит круговой турнир, в котором все команды по очереди встретятся друг с другом. Две лучшие выйдут в полуфинал, а обладатели 3-6 места вечером 4 августа сыграют в четвертьфинале. Полуфинал и финальные матчи состоятся 5 августа.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 являются действующими олимпийскими чемпионами.

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