Недалеко от пляжа в Гарциемсе найдено тело человека. Возможно, это пропавший Серго

Недалеко от пляжа в Гарциемсе найдено тело человека. Возможно, это пропавший в Балтийском море у эстонского острова Роню Серго Тваури, сообщили порталу Apollo.lv в организации Bezvests.lv.
Тело было обнаружено недалеко от пляжа в Гарциемсе.
Официально пока не подтверждено, что найденный погибший - действительно пропавший Серго, однако, как в Bezvests.lv указали порталу Apollo.lv, "все признаки" говорят о том, что тело соответствует описанию мужчины.
В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Напомним, в субботу, 13 июля, двум водным мотоциклистам - Серго и еще одному мужчине - не удалось добраться до острова Роню.
Мужчины в 10 часов утра на водных мотоциклах отправились из Рои на остров Роню и в 13:40 пропали в море. Второй пропавший водный мотоциклист спустя 16 часов добрался до острова сам.
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