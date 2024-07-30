Девушки-полицейские спасли жизнь подавившемуся конфетой ребенку

В саду Валмиерского молодежного центра Vinda во время праздника города проходили различные мероприятия для детей, и к сотрудникам полиции подошла плачущая девочка, попросив о помощи, так как ее 13-летний брат подавился конфетой.

Осознавая серьезность ситуации, главные инспектор Лиене Каужена незамедлительно начала делать прием Геймлиха, чтобы освободить дыхательные пути мальчика. В это время ее коллега Ирина Брикамане связалась со Службной неотложной медицинской помощи (NMPD) и параллельно звала окружащих на помощь, спрашивая, есть ли среди присутствующих медик.

Несмотря на многочисленные попытки применения приема Геймлиха и похлопавания по спине, мальчик дышать не начинал. Сотрудница NMPD по телефону консультировала инспектора по поводу дальнейших действий. Спустя какое-то время мальчик начал дышать, вскоре приехала и бригада NMPD, которая оказала всю необходимую помощь.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям инспекторов, а также сотрудничеству окружающих людей, жизнь мальчика была спасена. Государственная полиция выражает благодарность Каужене и Брикмане за профессиональные действия. Кроме того, благодарность выражается мужчине, который дежурил у ворот в сад, обеспечив быстрый доступ бригады NMPD.

Этот случай показывает, насколько важны быстрые и адекватные действия в критических ситуациях, и то, как эффективно сотрудничество между различными службами и общественностью, отметили в полиции.

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