Видео Израиль сообщил об ударе по Бейруту: целью был один из командиров "Хезболлы"

В воскресенье МИД Израиля обнародовал имена 10 погибших детей, сообщив, что их возраст составляет от 10 до 16 лет. Имя одиннадцатого погибшего было названо, но его возраст не был указан. Информация о двенадцатом погибшем не была подтверждена.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, заявил, что страна "не будет молча за этим наблюдать", а министр обороны Йоав Галант пообещал "нанести сильный удар по врагу", сообщила The Times of Israel.

Незадолго до трагедии "Хезболла" взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады "Хермон" на склонах горы Хермон. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля.

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