Видео Израиль сообщил об ударе по Бейруту: целью был один из командиров "Хезболлы"

Вечером во вторник, 30 июля, Израиль нанес удар по столице Ливана Бейруту, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на сообщение армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В Цахал утверждают, что целью удара являлся один из командиров ливанской группировка "Хезболла", которая несет ответственность за ракетный удар по Голанским высотам, в результате чего погибли более десяти подростков и молодых людей.
Других подробностей армия Израиля не приводит.
Вскоре после сообщения министр обороны Израиля Йоав Галлант выступил с заявлением, отметив, что "Хезболла" "перешла красную черту", пишет Times of Israel.
Как отмечает DW, прицельный удар в Бейруте был нанесен "по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль Шамс и убийство еще нескольких израильских гражданских лиц", говорится в сообщении ЦАХАЛ. Источник агентства Reuters уточнил, что целью удара был глава оперативного штаба "Хезболлы", которому удалось выжить.
ישראל עדיין שותקת, תיעוד ראשון מזירת התקיפה: https://t.co/zNr4xpTYmf pic.twitter.com/OZ85OUmPKJ— יואב זיתון (@yoavzitun) July 30, 2024
Агентство AFP сообщило со ссылкой на источник близкий к "Хезболле", что в результате израильского удара по южным пригородам Бейрута погибли два человека.
Напомним, 27 июля в результате обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах 12 подростков и молодых людей погибли и еще десятки получили ранения.
В воскресенье МИД Израиля обнародовал имена 10 погибших детей, сообщив, что их возраст составляет от 10 до 16 лет. Имя одиннадцатого погибшего было названо, но его возраст не был указан. Информация о двенадцатом погибшем не была подтверждена.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, заявил, что страна "не будет молча за этим наблюдать", а министр обороны Йоав Галант пообещал "нанести сильный удар по врагу", сообщила The Times of Israel.
Незадолго до трагедии "Хезболла" взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады "Хермон" на склонах горы Хермон. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля.
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