Принадлежащую российским олигархам усадьбу в Эстонии выставили на продажу

Согласно объявлению, продается весь комплекс, застроенная площадь около 1600 квадратных метров (куда входит также спа-комплекс с саунами и бассейнами). Кроме того, в состав усадьбы входит участок земли площадью 18 гектаров, а также еще один участок земли площадью 15 гектаров, предназначенный для охоты.

В начале столетия усадьба с роскошным отелем принадлежала датскому бизнесмену, но экономический спад 2008 года сделал свое дело и в 2010 году этот объект недвижимости был продан Belitex Invest OÜ. Новые владельцы обещали привести отель в порядок и открыть его для посетителей, но эти слова так и остались лишь обещаниями, поскольку по сей день желающих встречает высокий металлический забор и табличка о наличии вооруженной охраны.