"Это просто кошмар для беженцев". Как в олимпийском Париже борются с проблемой бездомных и почему это возмущает правозащитников

Полиция проводит рейд в заброшенном здании, в котором проживал Фарис и еще около 500 человек Фото: Getty Images

«Это просто кошмар для беженцев, — говорит Фарис. — Сейчас это переживают абсолютно все наши товарищи — их останавливают при покупке билетов в метро, задерживают и отправляют в центры временного содержания».

«На беженцев оказывается давление», — добавляет он.

Активист Поль Алузи выступает против мер властей в отношении бездомных Фото: BBC

Под другим мостом, всего в нескольких минутах ходьбы вдоль набережной от того места, где были установлены бетонные блоки, активист Поль Алузи рассказывает, как происходил еще один рейд.

«В течение трех лет здесь был разбит палаточный городок. Повсюду стояли палатки, в разное время в них проживали 100, 200, 300 человек», — говорит он, показывая, где именно стояли палатки — между опорами моста.

Поль работает в правозащитной группе Le Revers de la Médaille («Обратная сторона медали»), которая утверждает, что с улиц Парижа в преддверии Олимпиады были вывезены около 13 тысяч мигрантов.

По мнению активистов, это часть долгосрочной стратегии властей, которая была ускорена по мере приближения Игр.

Власти предлагают людям с улиц жилье, но зачастую это временный вариант, к тому же в городах в отдалении от столицы.

«Когда людей забирают с улиц в Париже и отправляют их очень далеко, в маленькие города, они теряют ощущение сплоченной общины», — говорит Поль.