Международный олимпийский комитет (МОК) благодаря спонсорской рекламе и продаже прав на теле- и радиовещание является организацией, зарабатывающей миллиарды. Однако олимпийцы не получают бонусов от МОК за завоеванные медали. Лишь небольшой процент олимпийцев ежедневно зарабатывает на спорте столько денег, что им не нужно беспокоиться о финансовом благополучии. Так, онлайн-платформа OnlyFans стала необходимостью для некоторых, чтобы выжить.