Видео В Даугавпилсе подросток угнал два авто и устроил побег из полиции

Госполиция, получив днем, 28 июля, информацию о произошедшем преступлении - угоне двух автомобилей, сразу начала уголовный процесс, а также розыск возможного виновника.

По первоначальной информации, преступление совершил молодой человек, который попал в автосервис и угнал автомобиль Toyota Yaris. Далеко, правда, молодой человек не уехал, так как у автомобиля прокололо шину, поэтому он повторно вернулся в автосервис и угнал вторую машину - Citroen C5.

Южно-Латгальский участок Латгальского регионального управления Госполиции получил информацию от полиции самоуправления Даугавпилса о том, что камерами самоуправления было зафиксировано, как молодой человек на угнанном автомобиле Citroen C5 движется по мосту Виенибас. Полученная информация позволила сотрудникам полиции оперативно отреагировать. Должностные лица отдела реагирования Южно-Латгальского участка управления Латгальского региона перехватили молодого человека на угнанном автомобиле в Даугавпилсе, в направлении ул. Лиелас от ул. Коммуналас в сторону ул. Селияс. Правоохранители незамедлительно отреагировали и предписали остановить транспортное средство. Молодой человек не подчинился требованиям сотрудников полиции и попытался сбежать.

В месте, где разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км/ч, молодой человек, не достигший совершеннолетия и не получивший права на управление автомобилем, ехал со скоростью 162 км/ч. Полиция задержала нарушителя и установила, что в машине находился и юноша 2006 г.р.

Госполиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения угрожают безопасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

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