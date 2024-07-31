"Ауда" и RFS продолжают борьбу в еврокубках

RFS свой второй матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов провела на своём поле, потерпев поражение от норвежского клуба "Будё-Глимт" - 1:3.

На 14-й минуте Янис Икауниекс вывел рижан вперёд, но ещё до перерыва Йенс Хауге восстановил равновесие на табло. В конце второго тайма Ульрик Салтнес и Каспер Хёг забили в ворота RFS ещё два мяча.

Таким образом, по сумме двух встреч рижане потерпели поражение с общим счётом 1:7 и продолжат борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где сыграет с "Унио Эспортива Санта-Колома" (Андорра). "Будё-Глимт" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с клубом "Ягеллония" (Польша).

С 56 очками в 22 матчах RFS является лидером чемпионата Латвии, а "Будё-Глимт" с 36 очками в 16 матчах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии.

Выход в третий раунд квалификации Лиги конференций обеспечил себе латвийский футбольный клуб "Ауда", который у себя дома обыграл команду "Клифтонвилл" из Северной Ирландии - 2:0. Голами в составе победителей отметились Абиодун Огуннийи и Абдулрахман Тайво.

Напомним, неделю назад "Ауда" на выезде также одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч латвийский клуб одержал победу с общим счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с командой "Дрита" из Косово.

"Ауда" в данный момент занимает пятое место в чемпионате Латвии с 28 очками в 23 играх, а "Клифтонвилл" начнёт новый сезон в августе. В прошлом сезоне команда из Северной Ирландии заняла третье место в местном чемпионате.

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