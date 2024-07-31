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Украина отразила крупную атаку российских дронов (1)

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Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Минувшей ночью Россия запустила по целям в Украине 89 ударных беспилотников Shahed, и все они были сбиты противовоздушной обороной Украины, сообщил в среду командующий ВВС Украины Николай Олещук.

Летательные роботы были запущены из Краснодарского края, а также из Курской и Брянской областей.

Основным направлением удара дронов стала Киевская область, отметил Олещук в Facebook.

Он добавил, что такого количества дронов Shahed Россия не запускала в Украину с новогодней ночи, когда было запущено такое же количество ударных беспилотников.

Обломки сбитых дронов нанесли ущерб 13 частным домам в Киевской области, сообщили местные чиновники.

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