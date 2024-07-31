Венгрия назвала критику стран Балтии "пропагандистской кампанией"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал критику стран Балтии в адрес решения Венгрии упростить правила ввоза рабочей силы, в том числе из России и Беларуси, пропагандистской кампанией, сообщает LETA.
По словам министра иностранных дел Венгрии, критика стран Балтии основана на ребяческой лжи, поскольку граждане России и Беларуси по-прежнему нуждаются в визе для въезда в Шенгенскую зону, а разрешения на проживание выдаются им в рамках законных процедур, сообщает The Budapest Times.
Сийярто добавил, что выдача вида на жительство является прерогативой самих государств-членов Европейского союза и Эстония, Латвия и Литва обладают такими же правами.
"Было бы лучше, если бы мои коллеги стран Балтии корректно информировали своих граждан, а не запускали очередную кампанию по клевете", - отметил он.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в воскресенье Postimees, что план Венгрии позволить гастарбайтерам из России и Беларуси въезжать в Шенгенскую зону представляет угрозу безопасности для государств-членов.
В начале июля венгерское правительство расширило список стран, из которых можно упрощенно ввозить рабочую силу. Орбан включил в схему граждан России и Беларуси, которые теперь могут свободно работать на внутреннем рынке ЕС.
Схема позволяет с 8 июля гражданам России и Беларуси приезжать в Венгрию даже с семьями и находить работу в секторах, где наблюдается нехватка рабочей силы.
"Венгрия ведет себя очень странно, начиная с того, что Орбан ездил в Москву и Пекин. У него не было никакого мандата на это. Как председатель Европейского союза он не имел на это права. Также инициирована процедура по статье 7, один из аспектов которой - приостановление права голоса Венгрии", - добавил Цахкна.
Это выглядит так, словно Венгрия стремится привлечь рабочих для строительства и развития атомной электростанции. Однако эксперты считают, что принцип неограниченного ввоза иностранных рабочих непропорционален и вызывает подозрения. На внутреннем рынке ЕС нет ограничений на свободное передвижение людей, и Венгрия фактически позволяет россиянам и белорусам через свою территорию попадать в остальную Европу, сообщает Daily News Hungary.
С начала июля венгерская схема для иностранных рабочих позволяет в упрощенном порядке нанимать граждан восьми стран, не входящих в ЕС: Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины, России и Беларуси.
Решение Венгрии также подверглось критике со стороны президента Литвы Гитанаса Науседы и министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса.
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