Венгрия назвала критику стран Балтии "пропагандистской кампанией"

"Венгрия ведет себя очень странно, начиная с того, что Орбан ездил в Москву и Пекин. У него не было никакого мандата на это. Как председатель Европейского союза он не имел на это права. Также инициирована процедура по статье 7, один из аспектов которой - приостановление права голоса Венгрии", - добавил Цахкна.

Это выглядит так, словно Венгрия стремится привлечь рабочих для строительства и развития атомной электростанции. Однако эксперты считают, что принцип неограниченного ввоза иностранных рабочих непропорционален и вызывает подозрения. На внутреннем рынке ЕС нет ограничений на свободное передвижение людей, и Венгрия фактически позволяет россиянам и белорусам через свою территорию попадать в остальную Европу, сообщает Daily News Hungary.

С начала июля венгерская схема для иностранных рабочих позволяет в упрощенном порядке нанимать граждан восьми стран, не входящих в ЕС: Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины, России и Беларуси.

Решение Венгрии также подверглось критике со стороны президента Литвы Гитанаса Науседы и министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса.

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