Несколько азиатских стран готовы щедро наградить своих олимпийских медалистов денежными премиями. Среди европейских стран, которые выплачивают "призовые" своим медалистам, Латвия является одним из лидеров.

Ряд национальных СМИ опубликовал список государств и размеры денежных премий для тех спортсменов, которые принесут своим странам медали на Олимпийских играх в Париже.

Самые большие премии своим медалистам присудит Гонконг, который наградит обладателя золотой медали премией в 710 000 евро, серебряная медаль принесет спортсмену 354 000 евро, а бронза - 175 000 евро.

За ним следуют Сингапур и Тайвань.

TVNET связался с Министерством образования и науки, чтобы узнать, какую премию получат латвийские спортсмены, если кто-то из них привезет в Латвию олимпийскую медаль.

Вот список стран, которые наиболее щедро награждают своих олимпийских медалистов...