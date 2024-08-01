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ТЕСТ С ПРИЗОМ Правда или миф? Проверьте, что вы знаете о псориазе

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Ladanifer/Shutterstock

Псориаз - это хроническое заболевание, от которого страдают миллионы людей во всем мире, однако по этому поводу до сих пор существует множество заблуждений. Вы уверены в своих знаниях? Сможете ли вы отличить правду от мифа? Этот тест поможет выяснить, что вы знаете о псориазе и как много из этого правда. Принимайте участие в конкурсе, совершенствуйте свои знания и выигрывайте подарочную карту Apotheka!

До 12 августа пройдите тест и зарегистрируйте свой адрес электронной почты, чтобы принять участие в розыгрыше призов.

13 августа мы узнаем счастливчика, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka.

Фото: Publicitātes attēls

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.

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