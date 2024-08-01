ТЕСТ С ПРИЗОМ Правда или миф? Проверьте, что вы знаете о псориазе

Псориаз - это хроническое заболевание, от которого страдают миллионы людей во всем мире, однако по этому поводу до сих пор существует множество заблуждений. Вы уверены в своих знаниях? Сможете ли вы отличить правду от мифа? Этот тест поможет выяснить, что вы знаете о псориазе и как много из этого правда. Принимайте участие в конкурсе, совершенствуйте свои знания и выигрывайте подарочную карту Apotheka!