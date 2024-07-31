Фото Латвийский спортсмен Зеболдс занял восьмое место на Олимпиаде в Париже

Олимпийским чемпионом стал аргентинец Хосе Торрес Хиль.

Зеболдс в финале стартовал первым и в первом заезде удачно выполнил свою программу, набрав 86,04 очка. Из остальных восьми финалистов Зеболдса обошли пять, в свою очередь, француз Антони Жанжан, австралиец Логан Мартин и американец Маркус Кристофер пережили падение.

И второй заезд уроженец Вентспилса провел на высоком уровне, и его достижения были оценены в 87,14 очка.

Жанжан во втором заезде взял реванш и набрал 93,76 очка, став на тот момент вице-лидером. Мартину одна ошибка не позволила обойти Зеболдса, в свою очередь, Кристофер, как и Жанжан, улучшил свой результат.

В квалификации во вторник Зеболдс в конкуренции 12 спортсменов со средним результатом 84,94 очка вышел в финал с девятым лучшим результатом.

Фристайл ВМХ дебютировал в программе Олимпийских игр в 2021 году в Токио, и Зеболдс - первый представитель Латвии на Олимпиаде в этом виде спорта.

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