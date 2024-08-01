Эксперт рассказал, возможно ли перемирие в войне, начатой Россией

Эксперт напомнил, что Россия по-прежнему предъявляет Украине ультиматумы в качестве мирных предложений, поэтому ее действия следует трактовать скорее как усилия по достижению перемирия, что, в свою очередь, скорее всего, будет означать замораживание уже имеющихся завоеваний.

Российский режим хочет перемирия, потому что война полностью истощила ресурсы страны.

Сартс считает, что перемирие возможно, но оно не будет означать конец войны.

Как отметил эксперт, прекращение войны в таком состоянии, конечно, не будет означать, что достигнуто состояние мира, поскольку в России и режим, и общество доведены до такого состояния, что они не смогут "просто вернуться назад", на те позиции, которые были перед войной.

По оценке Сартса, существует несколько факторов, которые в настоящее время вынуждают различных политических игроков говорить об урегулировании войны:

довольно большая тревога по поводу того, как исход президентских выборов в США может повлиять на ситуацию, на фронте ни одна из сторон не способна найти способы быстро изменить ситуацию, а война стала войной на истощение, также украинское общество очень устало после трех лет войны.

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