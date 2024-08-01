В домах престарелых и центрах ухода повышаются цены: где и насколько?

С 1 августа в некоторых государственных центрах социальной помощи Министерства благосостояния вырастут цены и спектр платных услуг, в том числе цена за пребывание в центрах.
Например, до сих пор за проживание человека в одноместном номере в центре социальной помощи Rīga нужно было платить 36 евро в сутки, а в двухместном номере - 33 евро в сутки.
Новые цены предусматривают увеличение этой платы до 41,50 и 39 евро в день соответственно.
В учреждении длительного ухода и социальной реабилитации обеспечивается полный уход и социальная реабилитация для лица, неспособного по причине возраста или состояния здоровья заботиться о себе, а также жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учреждения оказывают не только услуги длительного социального ухода и социальной реабилитации, но и отдельные виды платных услуг, направленных на развитие детей с очень тяжелыми функциональными нарушениями, в том числе с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями психического и физического развития.
Ранее Министерство благосостояние указывало, что установленные в настоящее время цены на платные услуги больше не соответствуют фактическим затратам, поэтому необходимо определить новые цены на платные услуги.
Выросли расходы на продукты питания, подорожали услуги жилищного хозяйства, аренда жилья, водоснабжение и другие.
Например, цена консультации психолога в центре социальной помощи Rīga вырастет с 40 до 49,7 евро, проживание ребенка с социальным присмотром и социальной реабилитацией в центре социальной помощи Kurzeme будет стоить 72,72 евро в день на человека вместо прежних 56,37 евро.
Также Министерство благосостояние считает, что необходимо пересмотреть определенный спектр платных услуг, исключив те виды платных услуг, которые не запрашиваются и не предоставляются.
Ожидается, что изменения коснутся центров социальной помощи Kurzeme, Latgale, Rīga un Zemgale.
Например, из-за отсутствия места и спроса не будет доступна платная услуга - размещение взрослого человека с полным социальным уходом и социальной реабилитацией с тремя и более местами в комнате в центре социальной помощи Rīga.
Аналогично, не будет доступна платная услуга - размещение ребенка с круглосуточным социальным уходом и социальной реабилитацией для детей с тяжелыми функциональными нарушениями в центре социальной помощи Kurzeme.
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