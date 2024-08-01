День #6 Рекорды в плавании и ещё одна медаль для Украины

Спортивная гимнастика, женщины, многоборье

В спортивной гимнастике завершились соревнования в женском многоборье. Лучший результат показала Симона Байлз из США (59,131 балла). Для 27-летней спортсменки это вторая медаль на текущих Играх после успеха в командных соревнованиях. Всего же Байлз теперь имеет шесть золотых олимпийских медалей и девять олимпийских медалей в общем.

Серебряную награду выиграла Ребекка Андраде из Бразилии (57,932), а бронза досталась Сунише Ли из США (56,465). Обе они на текущей Олимпиаде уже получали медали в командном многоборье (Андраде - бронзу, а Ли - серебро).

Фехтование, женщины, командная рапира

Женская сборная США по фехтованию стала чемпионом Олимпиады-2024 в категории командная рапира. В финале соревнований американские спортсменки обыграли команду Италии - 45:39. Сборная Японии по фехтованию стала обладателем бронзовых медалей. В противостоянии за третье место японские фехтовальщицы оказались сильнее национальной команды Канады - 33:32.

Плавание, женщины, 200 м, баттерфляй

Золотую медаль на дистанции в 200 метров баттерфляем выиграла Саммер Макинтош. Канадка установила новый олимпийский рекорд в этой дисциплине - 2:03.03. Серебро выиграла Риган Смит из США (2:03.84, +0.81), а бронзу - Чжан Юфей из Китая (2:05.09, +2.06).