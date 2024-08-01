День #6 Рекорды в плавании и ещё одна медаль для Украины

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх в Париже разыграли 16 комплектов наград.
Лёгкая атлетика, мужчины, ходьба, 20 км
Эквадорец Брайан Пинтадо стал олимпийским чемпионом в ходьбе на 20 км (1 час 18 минут 55 секунд). Второе место занял бразилец Кайо Бонфим (+14 секунд). Бронза досталась испанскому спортсмену Альваро Мартину (+16 секунд).
Лёгкая атлетика, женщины, ходьба, 20 км
Золотую медаль в соревновании женщин в ходьбе на 20 километров завоевала Ян Цзяюй из Китая. Результат победительницы - 1:25:53. Второй финишировала двукратная чемпионка мира 2023 года Мария Перес из Испании, отстав от китаянки на 25 секунд. Австралийка Джемайма Монтаг получила бронзовую медаль.
Стрельба, мужчины, винтовка, 50 м, три положения
Китаец Лиу Юкун выиграл соревнования в стрельбе из винтовки в трёх положениях на дистанции 50 метров (463,6 очка). Украинец Сергей Кулиш занял второе место с результатом 461,3 очка. Бронзовым призёром стал Свапнил Кусале из Индии - 451,4 очка.
Для 31-летнего Кулиша это вторая олимпийская медаль в карьере. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро он выиграл серебро в стрельбе из винтовки с 10 метров.
Академическая гребля, женщины, двойки парные
В финальном заплыве парной двойки у женщин первое место заняла команда Новой Зеландии (6 минут 50,45 секунды). На втором месте румынские спортсменки (+0,14), тройку лидеров замкнула двойка из Великобритании (+2,37).
Академическая гребля, мужчины, двойки парные
В мужском финале соревнований золото Олимпийских игр завоевали спортсмены из Румынии (6 минут 12,58 секунды), серебряные медали выиграли нидерландцы (+0,94), бронза досталась команде Ирландии (+2,19).
Академическая гребля, женщины, четвёрки
В женских соревнованиях четвёрок первое место заняла команда Нидерландов -- 6.27,13. Совсем немного им проиграли британки - 6.27,31. На третьем месте расположилась команда из Новой Зеландии (6.29,08).
Академическая гребля, мужчины, четвёрки
Среди четвёрок мужчин сильнее всех оказались спортсмены из США - 5.49,03. Серебряные медали выиграли атлеты из Новой Зеландии (5:49,88), бронзу взяли британцы (5:52,42).
Дзюдо, женщины, до 78 кг
Соревнования по дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 килограммов выиграла представительница Италии Алиса Белланди, которая в финальной встречи справилась с Инбар Ланир из Израиля. На третьей позиции расположилась китаянка Ма Женжао, которая одолела немку Анну-Марию Вагнер. Также бронзовую медаль заработала португалка Патрисия Сампайо, которая поборола японку Рики Такаямы.
Дзюдо, мужчины, до 100 кг
Дзюдоист Зелим Коцоев принёс Азербайджану второе золото Олимпиады в Париже. В финале соревнований по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 100 килограммов он оказался сильнее грузина Ильи Сулаэманидзе. На третьей позиции расположился Петер Пальчик из Израиля, который справился с швейцарцем Даниэлем Эйхом. Также бронзовую медаль для Узбекистана завоевал Муззафарбек Шеразадишвили, который поборол испанца Николоза Шеразадишвили.
Гребной слалом, мужчины, байдарки-одиночки
Соревнования по гребному слалому у мужчин в дисциплине байдарки-одиночки завершились победой итальянца Джованни Ди Дженнаро. На второй позиции расположился француз Титуан Кастрик, а замкнул тройку призёров представитель Испании Пау Эчанез.
Спортивная гимнастика, женщины, многоборье
В спортивной гимнастике завершились соревнования в женском многоборье. Лучший результат показала Симона Байлз из США (59,131 балла). Для 27-летней спортсменки это вторая медаль на текущих Играх после успеха в командных соревнованиях. Всего же Байлз теперь имеет шесть золотых олимпийских медалей и девять олимпийских медалей в общем.
Серебряную награду выиграла Ребекка Андраде из Бразилии (57,932), а бронза досталась Сунише Ли из США (56,465). Обе они на текущей Олимпиаде уже получали медали в командном многоборье (Андраде - бронзу, а Ли - серебро).
Фехтование, женщины, командная рапира
Женская сборная США по фехтованию стала чемпионом Олимпиады-2024 в категории командная рапира. В финале соревнований американские спортсменки обыграли команду Италии - 45:39. Сборная Японии по фехтованию стала обладателем бронзовых медалей. В противостоянии за третье место японские фехтовальщицы оказались сильнее национальной команды Канады - 33:32.
Плавание, женщины, 200 м, баттерфляй
Золотую медаль на дистанции в 200 метров баттерфляем выиграла Саммер Макинтош. Канадка установила новый олимпийский рекорд в этой дисциплине - 2:03.03. Серебро выиграла Риган Смит из США (2:03.84, +0.81), а бронзу - Чжан Юфей из Китая (2:05.09, +2.06).
Интересно, что Юфей брала бронзу во всех трёх дисциплинах, в которых участвовала на этих Играх. А вот для Макинтош это уже третья медаль на текущей Олимпиаде - ранее было золото (400 метров комплексом) и серебро (400 метров вольным стилем).
Плавание, женщины, 200 м, брасс
22-летняя американка Кейт Дуглас одержала победу на дистанции в 200 метров брассом, её результат - 2:19.24. Серебро выиграла Татьяна Смит из ЮАР (2:19.60, +0.36). Ранее африканка на текущих Играх брала золото в плавании брассом, но на стометровке. Бронзовую награду выиграла Тес Схаутен из Нидерландов (2:21.05, +1.81).
Плавание, женщины, эстафета 4х200 м, вольный стиль
Австралийские пловчихи выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем, установив рекорд Олимпийских игр - 7.38,08 секунды. Этот результат побил предыдущий олимпийский рекорд, установленный китаянками в Токио-2020 (7.40,33). Серебряные медали выиграли спортсменки из США (7:40.86, +2.78), а бронзовые медали - спортсменки из Китая (7:42.34, +4.26).
Плавание, мужчины, 200 м, спина
Венгрия впервые выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2024. Соревнования пловцов на дистанции в 200 метров на спине завершились победой Хуберта Коша, который преодолел дистанцию за 1:54.26. Серебряную награду выиграл Апостолос Христу из Греции (1:54.82, +0.56), а бронзу - Роман Митюков из Швейцарии (1:54.85, +0.59).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Китай - 11-7-6 (24)
- США - 9-15-13 (37)
- Франция - 8-11-8 (27)
- Австралия - 8-6-4 (18)
- Япония - 8-3-5 (16)
- Великобритания - 6-7-7 (20)
- Южная Корея - 6-3-3 (12)
- Италия - 5-7-4 (16)
- Канада - 3-2-3 (8)
- Германия - 2-2-2 (6)
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