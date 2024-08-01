"Рига" проиграла в Польше и выбыла из еврокубков

Латвийский футбольный клуб "Рига" по сумме двух встреч уступил польскому "Шлёнску" во втором раунде квалификации Лиги конференций и вылетел из еврокубков.
"Рига" свой второй матч второго отборочного раунда Лиги конференций провела на выезде во Вроцлаве и потерпела поражение со счётом 1:3.
Поляки открыли счёт на 6-й минуте благодаря голу Науэля Лейвы, который реализовал 11-метровый удар. На 33-й минуте Хрвое Бабец восстановил равновесие на табло, но голы Симеона Петрова и Лейвы во втором тайме принесли "Шлёнску" победу.
Неделю назад на "Сконто" рижане одержали победу со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Рига" потерпела поражение с общим счётом 2:3 и выбыла из еврокубков.
С 55 очками в 24 матчах "Рига" занимает второе место в чемпионате Латвии, а "Шлёнск" с одним очком в двух встречах занимает предпоследнее, 18-е место, в первенстве Польши. В прошлом сезоне команда из Вроцлава стала вице-чемпионом страны.
"Шлёнск" в третьем отборочном раунде Лиги конференций сыграет с командой "Санкт-Галлен" (Швейцария).
Напомним, ранее выход в третий раунд квалификации Лиги конференций обеспечил себе латвийский футбольный клуб "Ауда", а в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет RFS.
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