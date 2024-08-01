Фото Полиция задержала скинхедов за нападения на курьеров по доставке еды других национальностей

В нескольких жилых домах также были проведены обыски. Упомянутые представители субкультуры скинхедов являются приверженцами правой идеологии, которые представляют и поддерживают неонацистские идеи.

Задержанные представители субкультуры скинхедов нападали на курьеров по доставке еды других национальностей и применяли к ним физическое насилие. Преступления были совершены потому, что по идеологии их субкультуры в Латвии должны жить только люди с белым цветом кожи.

Скинхеды, или скины, - это субкультура.

Субкультура - это относительно постоянная система духовных и материальных ценностей в рамках культуры, которая иногда формируется как оппозиция господствующей культуре общества и которую большинство считает менее ценной или вредной.

Последователи субкультуры обычно подтверждают свою принадлежность к определенному стилю – в одежде, поведении и языке. Субкультура скинхедов делится на более детальные направления, которые различаются взглядами на те или иные темы.

НС-скинхеды исповедуют национал-социалистическую идеологию (неонацизм), и это одно из направлений субкультуры скинхедов.

Особый культ НС-скинхедов формируется вокруг личности Адольфа Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения.