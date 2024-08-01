Главное за 1 августа Обмен заключенными, призыв покинуть Ливан и концерт Лободы

Найденный вечером во вторник, 30 июля, в море в Гарциемсе человек опознан как Серго Тваури, пропавший в середине июля по дороге на остров Рухну водитель водного мотоцикла из Латвии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Если страховая отрасль не поймет, то государству придется отреагировать, комментируя подход некоторых компаний к заявлениям на компенсацию после сильных дождей, сказал президент Эдгар Ринкевич.

После дождей предыдущих дней во многих водоемах Латвии поднялся уровень воды. Похожая ситуация сложилась и на реке Кекава. Во вторник, 30 июля, мужчина избежал смерти, отправившийся на вечернее купание. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Защитник сборной Латвии по хоккею Увис Балинскис женился. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, он взял в жены свою возлюбленную Иеву.

За рубежом:

В четверг, 1 августа, по данным турецкого телеканала NTV, в аэропорту Анкары произошел обмен заключенными России и Беларуси и стран Запада. В обмене, по информации телеканала, участвовали 26 человек.

Эстония подготовила план полного таможенного контроля на границе с Россией. Об этом было сказано на пресс-конференции правительства. Министр иностранных дел Маргус Цахкна уточнил в своих соцсетях, что контроль начнет действовать с 8 августа.