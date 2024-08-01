Главное за 1 августа Обмен заключенными, призыв покинуть Ливан и концерт Лободы

Начался последний месяц лета. Главная новость 1 августа - конечно, обмен заключенными, который произошел между Россией и Беларусью и странами Запада. Так на свободе оказались, например, политик Илья Яшин и журналист Эван Гершкович. В Латвии же продолжают бороться с последствиями бури, кроме того, МИД нашей страны следит за ситуацией в Ливане. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Министерство иностранных дел (МИД) призывает граждан Латвии как можно скорее покинуть территорию Ливана, сообщается на сайте министерства.
Всем известно, что уход за животным требует много сил и средств. Еда, лекарства, ветеринарные услуги, средства ухода составляют огромную сумму, с которой владельцам, возможно, придется регулярно расставаться. Однако не все владельцы знают о налоге на животных, который жители некоторых муниципалитетов должны платить ежегодно. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Жителям рижского микрорайона Даугавгрива повезло как минимум в одном - прямо возле их дома есть пляж. Дорога к нему должна пролегать через природный парк. По словам местного жителя Петериса, природный парк находится в плохом состоянии. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
С четверга, 1 августа, существующая система Bonus-Malus (BM) прекратит свою работу. Подробнее о новых изменениях в программе "900 секунд" рассказал председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс.
С 1 августа в некоторых государственных центрах социальной помощи Министерства благосостояния вырастут цены и спектр платных услуг, в том числе цена за пребывание в центре.
Найденный вечером во вторник, 30 июля, в море в Гарциемсе человек опознан как Серго Тваури, пропавший в середине июля по дороге на остров Рухну водитель водного мотоцикла из Латвии, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Если страховая отрасль не поймет, то государству придется отреагировать, комментируя подход некоторых компаний к заявлениям на компенсацию после сильных дождей, сказал президент Эдгар Ринкевич.
После дождей предыдущих дней во многих водоемах Латвии поднялся уровень воды. Похожая ситуация сложилась и на реке Кекава. Во вторник, 30 июля, мужчина избежал смерти, отправившийся на вечернее купание. Об этом сообщает программа Degpunktā.
Защитник сборной Латвии по хоккею Увис Балинскис женился. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, он взял в жены свою возлюбленную Иеву.
За рубежом:
В четверг, 1 августа, по данным турецкого телеканала NTV, в аэропорту Анкары произошел обмен заключенными России и Беларуси и стран Запада. В обмене, по информации телеканала, участвовали 26 человек.
Эстония подготовила план полного таможенного контроля на границе с Россией. Об этом было сказано на пресс-конференции правительства. Министр иностранных дел Маргус Цахкна уточнил в своих соцсетях, что контроль начнет действовать с 8 августа.
На данный момент под словом "мир" в контексте войны, начатой Россией против Украины, каждый понимает что-то свое, такое мнение высказал в интервью Латвийскому радио директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) Янис Сартс.
В соответствии с постановлением Европейской комиссии от 29 июля, с 1 сентября этого года изменятся ограничения на объем жидкостей, разрешенных к провозу в ручной клади, то есть в ручной клади можно будет провозить только жидкости в емкостях объемом до 100 миллилитров, сообщает Rus.Postimees.
Сообщения о событиях 30 июля на Миколайском озере шокировали всю Польшу. После относительно успешно пережитых сильных ветров понедельника вторник принес из региона Мазурских озер неожиданную печальную весть - в попытке спасти упавшую в воду четырехлетнюю дочь погибли оба ее родителя, сообщают польские СМИ.
В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле (Россия) произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. В результате обрушились два подъезда, сообщает Русская служба BBC.
Олимпиада в Париже:
В среду, 31 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграли 18 комплектов наград.
Олимпийские чемпионы латвийские баскетболисты 3х3 в составе Зигмара Раймо, Франциса Лациса, Карлиса Ласманиса и Науриса Миезиса в четверг, 1 августа, одержали третью победу в трех играх на Олимпиаде в Париже.
Несколько азиатских стран готовы щедро наградить своих олимпийских медалистов денежными премиями. Среди европейских стран, которые выплачивают "призовые" своим медалистам, Латвия является одним из лидеров.
Интересное чтиво:
"Нас затопило. Очень сильно. Мы пока в шоке, и нам, похоже, очень нужна помощь", - такими словами начинался пост популярного книжного магазина Vilki books. Из-за бури и рекордных ливней затопило часть магазина. TVNET+ узнал, насколько сильно пострадал магазин и как идет восстановление.
В среду, 31 июля, в концертном зале "Дзинтари" украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила зрителям большое сольное шоу в честь 20-летия своей карьеры. Специальным гостем вечера стала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
В среду, 31 июля, в концертном зале "Дзинтари" украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила зрителям большое сольное шоу в рамках гастрольного тура XXLo. В зале был аншлаг, а вот кто пришел на концерт - смотрите в нашей галерее!
C 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. TVNET+ вновь смог попасть на репетиции, где поговорил с несколькими артистами. Среди них была и латвийская звезда Patrisha.
На уникальном месте поселения Каменного века в Пярнумаа планировалось создать тематический парк, гармонично сочетающийся с природой. Однако вместо этого построили причал для яхт богатых отдыхающих и массивный каменный променад, при этом застройщик уничтожил неисследованный древний культурный слой, пишет Rus.Postimees.
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