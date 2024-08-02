Латвийские баскетболисты 3х3 одержали четвёртую победу в четырёх матчах

Латвия со счётом 21:14 обыграла команду США.

Задачу победы латвийским баскетболистам облегчила травма Джиммера Фредетта, поскольку американцы были вынуждены играть втроём. Игра была достаточно равной и победу латвийцам удалось одержать лишь в самой концовке.

В составе сборной Латвии 10 очков, шесть подборов и три передачи набрал Миезис, 8 очков, четыре подбора и результативную передачу - Ласманис, два очка набрал Раймо, а Лацис - одно очко.

Уже сообщалось, что во вторник, 30 июля, в первом матче латвийская команда со счётом 21:14 обыграла Литву, во втором матче в среду, 31 июля, баскетболисты 3х3 разгромили Нидерланды (21:12), а в третьей игре обыграли Китай (22:8).

Баскетбольный турнир 3х3 на Олимпиаде в Париже представлен командами восьми стран - США, Франция, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Сербия.

В турнирной таблице Латвия лидирует с четырьмя победами в четырёх матчах. На счету Сербии три победы, у Франции, Литвы, Нидерландов и Польши по две победы, у Китая одна, а сборная США проиграла все матчи.

На первом этапе с 30 июля по 4 августа проходит круговой турнир, в котором все команды по очереди встретятся друг с другом. Две лучшие выйдут в полуфинал, а обладатели 3-6-го мест вечером 4 августа сыграют в четвертьфинале. Полуфинал и финальные матчи состоятся 5 августа.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 являются действующими олимпийскими чемпионами.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!