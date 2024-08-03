День #7 Золотая медаль белоруса и Маршан, который разрывает Олимпиаду

Дзюдо, женщины, свыше 78 кг

Дзюдоистка Беатриз Соуза принесла Бразилии первую золотую медаль. В финале соревнований в весовой категории свыше 78 килограммов она одолела Раз Гершко из Израиля. На третьей позиции расположилась Ким Ха Юн из Южной Кореи, которая справилась с представительницей Турции Кайрой Оздемир. Также бронзовую медаль заработала француженка Романа Дикко, которая поборола сербку Милицу Забич.

Дзюдо, мужчины, свыше 100 кг

Дзюдосит Тедди Ринер выиграл свою четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх. Француз в финале соревнований справился с представителем Южной Кореи Мин Жонг Кимом. Для именитого французского дзюдоиста это четвертая золотая медаль в его карьере и третья в одиночном разряде. Одно золото на Играх в Токио он завоевал в смешанной команде. Третье место занял Темур Рахимов из Таджикистана, который одолел кубинца Энди Гранда. Также бронзовую медаль заработал представитель Узбекистана Алишер Юсупов, поборовший японца Тацуру Саито.

Теннис, микст

Чешские теннисисты Катерина Синякова и Томаш Махач стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В финале они одолели китайский дуэт Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван в трёх сетах - 6:2, 5:7, (10:8). В супер-тай-брейке представители Китая вели 8:6, но проиграли 4 розыгрыша подряд и упустили золотую медаль.

Бронзовую медаль выиграли представители Канады Габриэла Дабровски и Феликс Оже-Альяссим. Они оказались сильнее Деми Схюрс и Уэсли Колхофа из Нидерландов - 6:3, 7:6 (7:2).

Фехтование, мужчины, командная шпага