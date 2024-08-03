День #7 Золотая медаль белоруса и Маршан, который разрывает Олимпиаду

В пятницу, 2 августа, на летних Олимпийских играх в Париже прошёл седьмой медальный день, в который были разыграны 23 комплекта наград.
Стрельба, женщины, винтовка, 50 м, три положения
Первую золотую медаль дня Олимпиады выиграла спортсменка из Швейцарии - женщины соревновались в стрельбе из винтовки с 50 метров в трёх положениях, и золото выиграла Кьяра Леоне из Швейцарии. Более того, она установила новый олимпийский рекорд в этой дисциплине - 464.4. Серебряную медаль завоевала Сейджен Магдалена из США (463.0), а бронзовая награда досталась Жан Циньчжу из Китая (452.9).
Прыжки в воду, мужчины, синхронный трамплин 3 м
Китайцы Ван Цзунюань и Лонг Даои победили в прыжках в воду с трамплина 3 м среди мужчин. Всего за 6 прыжков они набрали 446,10 балла. Второе место заняли мексиканцы Хуан Селайя и Осмар Ольвера (444,03), третье - Энтони Хардингом и Джеком Логером из Великобритании (438,15).
22-летний Цзунюань ранее уже выигрывал олимпийские медали - золото и серебро на Играх в Токио. Для 21-летнего Даои это первая победа на Олимпиаде. Селайя и Ольвера завоевали для Мексики первую в истории олимпийскую медаль в этом виде спорта.
Академическая гребля, мужчины, двойки
Хорватские спортсмены стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях двоек по академической гребле среди мужчин. Победители показали лучший результат 6:23.66. Серебряную медаль завоевали британские гребцы (6:24.11). Тройку призёров замкнула мужская сборная Швейцарии (6:24.76).
Академическая гребля, женщины, двойки
В женских соревнованиях двоек по академической гребле победу одержала сборная Нидерландов. На втором месте финишировала национальная команда Румынии. Бронзовая медаль - у австралиек.
Академическая гребля, мужчины, двойки парные, лёгкий вес
Золото у мужчин в финале двоек в академической гребле в лёгком весе завоевала команда Ирландии, серебро - у Италии, бронза - у Греции.
Академическая гребля, женщины, двойки парные, лёгкий вес
У женщин победила команда Великобритании. Второе место заняла Румыния, а третье - Греция.
Парусный спорт, мужчины, скиф
Мужская сборная Испании по парусному спорту заняла первое место в дисциплине "скиф". Испанскую команду представляли Диего Ботин и Флориан Триттель. Серебряные медали достались сборной Новой Зеландии в составе Исаака Макхарди и Уильяма Маккензи. Американцы Ян Бэрроуз и Ханс Хенкен забрали бронзовые награды.
Парусный спорт, женщины, скиф
У женщин олимпийскими чемпионками в этой дисциплине стали представительницы Нидерландов Одиль ван Аанхольт и Аннет Дютц. Шведская лодка под управлением Вильмы Бобек и Ребекки Нетцлер финишировала на второй позиции. Сборная Франции, за которую выступали Сара Стейер и Шарлин Пикон, заняла третье место.
Прыжки на батуте, женщины
Представительница Великобритании Бриони Пейдж стала олимпийской чемпионкой в прыжках на батуте. В финале она набрала 56,480 балла. Серебряную медаль турнира выиграла нейтральная спортсменка с белорусским паспортом Виолетта Бордиловская (56,060), бронзовую награду - Мето Софиан из Канады (55,650).
33-летняя Пейдж ранее не выигрывала на Олимпийских играх золотую медаль. В ее активе серебро (2016) и бронза (2020).
Прыжки на батуте, мужчины
Ещё одну медаль Беларуси, но на этот раз золотую, принёс Иван Литвинович, который показал лучший результат на соревнованиях среди мужчин в прыжках на батуте. Серебряную и бронзовую медали выиграли представители Китая - Ван Цзисай и Янь Ланьюй.
Стоит сказать, что на прошлой летней Олимпиаде в Токио Литвинович тоже завоевал золотую медаль в этой дисциплине.
Конный спорт, командный конкур
Великобритания стала победителем Олимпийских игр по конкуру (237,47). Второе место в соревновании заняли представители США (229,90). Бронзовые награды - у олимпийской сборной Франции (238,12).
Бадминтон, микст
В пятницу на летних Олимпийских играх первый комплект медалей разыгрывался в бадминтоне в смешанных парах. Здесь золотую медаль завоевали Чжэн Сивэй и Хуан Яцюн из Китая. Серебряные награды выиграли Ким Вон Хо и Чон На Ын из Южной Кореи, а бронзовые - Ватанабэ Юта и Хигасино Ариса из Японии.
Стрельба из лука, микст, командное первенство
В командных соревнованиях по стрельбе из лука в миксте победу одержали представители Южной Кореи. В финале азиатская сборная не оставила никаких шансов сборной Германии, одержав победу с разгромным счётом 6:0. В матче за третье место встречались команды США и Индии. Победу со счётом 6:2 по раундам одержала североамериканская команда.
Дзюдо, женщины, свыше 78 кг
Дзюдоистка Беатриз Соуза принесла Бразилии первую золотую медаль. В финале соревнований в весовой категории свыше 78 килограммов она одолела Раз Гершко из Израиля. На третьей позиции расположилась Ким Ха Юн из Южной Кореи, которая справилась с представительницей Турции Кайрой Оздемир. Также бронзовую медаль заработала француженка Романа Дикко, которая поборола сербку Милицу Забич.
Дзюдо, мужчины, свыше 100 кг
Дзюдосит Тедди Ринер выиграл свою четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх. Француз в финале соревнований справился с представителем Южной Кореи Мин Жонг Кимом. Для именитого французского дзюдоиста это четвертая золотая медаль в его карьере и третья в одиночном разряде. Одно золото на Играх в Токио он завоевал в смешанной команде. Третье место занял Темур Рахимов из Таджикистана, который одолел кубинца Энди Гранда. Также бронзовую медаль заработал представитель Узбекистана Алишер Юсупов, поборовший японца Тацуру Саито.
Теннис, микст
Чешские теннисисты Катерина Синякова и Томаш Махач стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В финале они одолели китайский дуэт Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван в трёх сетах - 6:2, 5:7, (10:8). В супер-тай-брейке представители Китая вели 8:6, но проиграли 4 розыгрыша подряд и упустили золотую медаль.
Бронзовую медаль выиграли представители Канады Габриэла Дабровски и Феликс Оже-Альяссим. Они оказались сильнее Деми Схюрс и Уэсли Колхофа из Нидерландов - 6:3, 7:6 (7:2).
Фехтование, мужчины, командная шпага
Венгрия выиграла золотую медаль в фехтовании у мужчин в командах на шпагах. В решающем поединке за золото сошлись представители Венгрии и Японии. Венгерские шпажисты взяли верх (26:25) и стали обладателями золотых наград. Для Венгрии это уже вторая золотая медаль на текущей Олимпиаде. Ранее страна праздновала награду наивысшей пробы в плавании. Чуть раньше в командном фехтовании на шпагах состоялся матч за бронзовую награду. В нём спортсмены из Чехии были лучше спортсменов из Франции (43:41).
Плавание, мужчины, 50 м, вольный стиль
Австралиец Камерон Макивой стал олимпийским чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем. Пловец прошёл дистанцию за 21,25 секунды. Серебро выиграл Бенджамин Прауд из Великобритании - 21,30 секунды. Бронзовым призёром стал француз Флоран Манаду - 21,56 секунды.
Плавание, мужчины, 200 м, комплекс
Французский пловец Леон Маршан стал олимпийским чемпионом Игр в Париже на дистанции 200 метров комплексом. 22-летний спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 54,06 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Предыдущий лучший результат на Олимпиадах показал прославленный американский пловец Майкл Фелпс в августе 2008-го - 1 минута 54,23 секунды.
Серебро завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронзовая медаль - у китайского пловца Шунь Вана.
Для Маршана это четвёртая золотая медаль Олимпиады в Париже. Ранее спортсмен победил на дистаниях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. В этих заплывах француз установил олимпийские рекорды.
Маршан стал первым французским спортсменом, который выиграл четыре золотые медали на одной Олимпиаде.
Плавание, женщины, 200 м, спина
Австралийская пловчиха Кайли Маккион с олимпийским рекордом выиграла вторую золотую медаль на Олимпиаде-2024. В соревнованиях на дистанции в 200 метров на спине она показала результат - 2:03.73. Ранее Маккион на этой Олимпиаде выигрывала золото в плавании на спине на стометровке. Теперь Кайли является пятикратной олимпийской чемпионкой. Серебряную награду выиграла Реган Смит из США (2:04.26, +0.53). Это уже третья медаль американки на текущей Олимпиаде, и все они были серебряными. Бронзу выиграла Кайли Масс из Канады (2:05.57, +1.84).
Лёгкая атлетика, мужчины, 10 000 м
Угандийский легкоатлет Джошуа Чептегеи выиграл золото на дистанции 10 000 м. Он показал результат 26 минут 43,14 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Серебро завоевал эфиоп Бериху Арегави - 26 минут 43,44 секунды. Бронзу выиграл американец Грант Фишер - 26 минут 43,46 секунды.
27-летний Чептегеи стал двукратным олимпийским чемпионом - на его счету также золото Токио-2020 на дистанции 5000 м.
BMX-мотокросс, мужчины
В велоспорте прошла BMX-гонка среди мужчин - французы заняли весь пьедестал. Золотую медаль завоевал Жорис Доде, его время - 31.422. Серебряная награда досталась Сильвену Андре (31.706, +0.284), а бронзовая награда - Ромену Майе (32.022, +0.600).
BMX-мотокросс, женщины
Вслед за мужчинами в велоспорте на Олимпийских играх состоялась BMX-гонка среди женщин. Золотую медаль завоевала Сайя Сакакибара из Австралии. Результат 24-летней спортсменки - 34.231. Серебряную медаль на себе примерила Манон Веенстра (34.954, +0.723), которая представляет Нидерланды. А бронзовую медаль выиграла Зои Классенс из Швейцарии (35.060, +0.829).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Китай - 13-9-9 (31)
- Франция - 11-12-13 (36)
- Австралия - 11-6-5 (22)
- США - 9-18-16 (43)
- Великобритания - 9-10-8 (27)
- Япония - 8-4-6 (18)
- Южная Корея - 7-5-4 (16)
- Италия - 5-8-4 (17)
- Нидерланды - 4-3-2 (9)
- Канада - 3-2-6 (11)
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