Баскетболист Карлис Ласманис: "Показали яйца и характер"

Латвийские баскетболисты 3х3 в составе Зигмара Раймо, Франциса Лациса, Карлиса Ласманиса и Науриса Миезиса одержали четвертую победу благодаря характеру. Об этом они сказали в интервью LTV.
В пятницу вечером сборная Латвии обыграла сборную США со счетом 21:19, одержав четвертую победу в четырех играх, а американцы потерпели четвертое поражение.
По ходу матча латвийские баскетболисты отставали со счетом 5:11 и 15:19, но сумели отыграться и продолжить победную серию на олимпийском турнире.
"Игра была сложной из-за разных обстоятельств, но какая разница - не нужно искать оправданий", - сказал Ласманис.
"Мы плохо начали игру, но самое главное, что мы собрались и выиграли такой матч - показали свои яйца и характер", - образно охарактеризовал боевой дух команды баскетболист.
Ласманис в этом матче набрал восемь очков, а Миезис отличился десятью. На международном уровне их называют Бэтмен и Робин в баскетболе 3х3.
"После таких игр мы становимся сильнее как индивидуально, так и вместе как команда", - добавил Ласманис.
Лидер американцев Джиммер Фредетт, имеющий опыт игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не смог помочь сборной США из-за травмы.
"Они в тройке лидеров, им нечего терять. Они просто стреляли без всякого давления. И эти удары пришлись на их счет", - прокомментировал игру соперников Миезис.
"Хорошо, что мы одержали победу - мы ее заслужили. Это был хороший урок. И мы должны радоваться победе, потому что мы большие молодцы".
- Латвия 4-0
- Сербия 3-1
- Франция 2-2
- Литва 2-2
- Нидерланды 2-2
- Польша 2-2
- Китай 1-3
- США 0-4
Напомним, две лучшие команды основного турнира выйдут в полуфинал, а занявшие места с третьего по шестое сыграют в четвертьфинале. Вечером 4 августа пройдут четвертьфинальные матчи. Полуфиналы и финал пройдут 5 августа.
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