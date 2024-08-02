Баскетболист Карлис Ласманис: "Показали яйца и характер"

В пятницу вечером сборная Латвии обыграла сборную США со счетом 21:19, одержав четвертую победу в четырех играх, а американцы потерпели четвертое поражение.

По ходу матча латвийские баскетболисты отставали со счетом 5:11 и 15:19, но сумели отыграться и продолжить победную серию на олимпийском турнире.

"Игра была сложной из-за разных обстоятельств, но какая разница - не нужно искать оправданий", - сказал Ласманис.

"Мы плохо начали игру, но самое главное, что мы собрались и выиграли такой матч - показали свои яйца и характер", - образно охарактеризовал боевой дух команды баскетболист.

Ласманис в этом матче набрал восемь очков, а Миезис отличился десятью. На международном уровне их называют Бэтмен и Робин в баскетболе 3х3.

"После таких игр мы становимся сильнее как индивидуально, так и вместе как команда", - добавил Ласманис.

Лидер американцев Джиммер Фредетт, имеющий опыт игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не смог помочь сборной США из-за травмы.

"Они в тройке лидеров, им нечего терять. Они просто стреляли без всякого давления. И эти удары пришлись на их счет", - прокомментировал игру соперников Миезис.

"Хорошо, что мы одержали победу - мы ее заслужили. Это был хороший урок. И мы должны радоваться победе, потому что мы большие молодцы".

Турнирная таблица (выигрыши и поражения): Турнирная таблица (выигрыши и поражения):

Латвия 4-0 Сербия 3-1 Франция 2-2 Литва 2-2 Нидерланды 2-2 Польша 2-2 Китай 1-3 США 0-4

Напомним, две лучшие команды основного турнира выйдут в полуфинал, а занявшие места с третьего по шестое сыграют в четвертьфинале. Вечером 4 августа пройдут четвертьфинальные матчи. Полуфиналы и финал пройдут 5 августа.

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