Сделка имени Навального: как Россия и Запад подготовили и провели крупнейший обмен заключенными

Владимир Путин и Вадим Красиков Фото: Getty Images

Свидетельства того, что Россия готовится вскоре обменяться заключенными с Западом, возникли во второй половине июля. Сделка готовилась больше полугода с участием Белого дома, Госдепартамента США, ЦРУ и держалась в строгом секрете, отметила телекомпания CBS. Чиновники в России и на Западе, задействованные в переговорах, не комментировали грядущую сделку даже на условиях анонимности, ничего не говорили и адвокаты тех, кто мог оказаться на свободе в результате обмена.

Но признаки грядущей сделки все равно появлялись. Сначала Гершковича, который почти полтора года провел в СИЗО «Лефортово» в ожидании окончания следствия, осудили на 16 лет всего за три судебных заседания. Позднее выяснилось, что в тот же день, 19 июля, в России приговорили к 6.5 годам журналистку Алсу Курмашеву за «фейки» о российской армии, а в Беларуси — гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни по делу о терроризме. Имена всех троих упоминались в связи с возможным обменом заключенными между Россией и Западом.