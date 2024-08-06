Центр Риги выглядит уныло – секонд-хэнды вместо бутиков, давно пустующие торговые помещения с табличкой "Сдается в аренду", заброшенные неопрятные дома. Под эгидой Рижской думы создана рабочая группа, призванная вдохнуть жизнь в столицу. TVNET+ поговорил с бизнесменами и представителями муниципалитета: реально ли превратить Ригу в оживленный европейский город или это смахивает на утопию?
В разговоре участвовали владелец сети ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion Павел Гогнидзе, глава компании Baltic Travel Group Влад Корягин, меценат Евгений Гомберг и председатель Комитета городского имущества Рижской думы Дайнис Лоцис.
Что планируется?