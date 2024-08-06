Председатель Комитета городского имущества Рижской думы Дайнис Лоцис в разговоре с TVNET+ отметил, что Рига, конечно, выделяет деньги на то, чтобы как-то украсить город, но это мало что дает предпринимателям. Бизнесменов волнуют другие проблемы, связанные непосредственно с их издержками.