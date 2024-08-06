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Рижская дума хочет "оживить" столицу. Это реальность или утопия? (1)

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Меценат Евгений Гомберг, глава компании Baltic Travel Group Влад Корягин и владелец сети ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion Павел Гогнидзе
Меценат Евгений Гомберг, глава компании Baltic Travel Group Влад Корягин и владелец сети ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion Павел Гогнидзе Фото: LETA/TVNET kolāža

Центр Риги выглядит уныло – секонд-хэнды вместо бутиков, давно пустующие торговые помещения с табличкой "Сдается в аренду", заброшенные неопрятные дома. Под эгидой Рижской думы создана рабочая группа, призванная вдохнуть жизнь в столицу. TVNET+ поговорил с бизнесменами и представителями муниципалитета: реально ли превратить Ригу в оживленный европейский город или это смахивает на утопию?

В разговоре участвовали владелец сети ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion Павел Гогнидзе, глава компании Baltic Travel Group Влад Корягин, меценат Евгений Гомберг и председатель Комитета городского имущества Рижской думы Дайнис Лоцис.

Что планируется?

Председатель Комитета городского имущества Рижской думы Дайнис Лоцис в разговоре с TVNET+ отметил, что Рига, конечно, выделяет деньги на то, чтобы как-то украсить город, но это мало что дает предпринимателям. Бизнесменов волнуют другие проблемы, связанные непосредственно с их издержками.

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