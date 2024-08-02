Латвия внесла российского диджея в "черный список". Артист не намерен отменять выступление

По рекомендации МИД исполняющий обязанности министра климата и энергетики Каспар Мелнис в пятницу, 2 августа, подписал указ, согласно которому гражданин России Денис Рублев внесен в список нежелательных для Латвии лиц.

По данным МИД, Рублев продолжал выступать на оккупированном Россией и незаконно аннексированном Крымском полуострове, тем самым поддерживая российскую агрессию против Украины.

В пятницу, 2 августа, у диджея был запланирован концерт в клубе First в Риге. В МИД подчеркивают, что организаторы концерта проинформированы о решении.

МИД призывает организаторов концертов и других массовых мероприятий всегда тщательно проверять репутацию и поведение приглашенных гостей, принимая во внимание и уважая принципиальную поддержку Латвией территориальной целостности Украины.

Позже стало известно, что гражданин России Денис Рублев, который в пятницу, 2 августа, был включен в список нежелательных для Латвии лиц, планирует сегодня вечером дать концерт в клубе First, подтвердили агентству LETA представители клуба.

Они пояснили, что Рублев уже прибыл в Латвию и не может сегодня вернуться в Россию из-за отсутствия рейсов, поэтому запланированное на вечер мероприятие в клубе First состоится.

Как отмечает агентство LETA, информация о выступлении диджея Рублева не была удалена ни с сайта клуба First, ни со страницы в социальной сети Facebook. В описании мероприятия указано, что билеты на концерт можно приобрести при входе в клуб.

В МИД подчеркивают, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжении России в 2022 году.

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