Латвийские баскетболисты 3х3 одержали шестую победу и прошли в полуфинал

Латвия обыграла Сербию со счетом 21:14.

Первые два очка Латвии принес Наурис Миезис, Лацис сделал счет 4:2, а затем сербы набрали три очка подряд и повели в счете 5:4.

После двух точных дальних бросков Ласманиса и двух Лацис латвийские баскетболисты вырвались вперед и повели со счетом 12:5.

В сборной Латвии Ласманис и Лацис набрали по восемь очков, сделав четыре и три подбора соответственно. На счету Раймо три очка, а Миезис завершил игру с двумя очками и тремя подборами.

Латвийцы были точнее в двухочковых бросках (7/18 против сербских 2/10), а сербы - в бросках одного очка (9/15 против 5/9) и штрафных (1/1 против 2/3).

У сербов было больше передач (5:3), а у сборной Латвии больше блокированных бросков (4:1).

Сборная Латвии по баскетболу 3х3 выиграла все шесть сыгранных игр и является лидером турнира. Далее следуют Нидерланды (4-2), Сербия (3-2), Литва (3-3), Польша (2-3), Франция (2-4), США (1-4) и Китай (1-4).

Уже сообщалось, что в пятницу Латвия обыграла Францию ​​со счетом 22:20.

В воскресенье, в 19:00, в последнем матче группы Латвия сразится с Польшей.

На первом этапе с 30 июля по 4 августа проходит круговой турнир, в котором все команды по очереди встретятся друг с другом. Две лучшие выйдут в полуфинал, а обладатели 3-6-го мест вечером 4 августа сыграют в четвертьфинале. Полуфинал и финальные матчи состоятся 5 августа.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 являются действующими олимпийскими чемпионами.

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