День #8 Первая медаль у Литвы и золото - у Украины

Отметим, что 35-летний Ринер завоевал вторую золотую медаль на Играх в столице Франции. Ранее он стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 100 кг.

Ринер - первый в истории пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо.

Бадминтон, женщины, парный разряд

Китайский дуэт Чэнь Цинчэнь / Цзя Ифань завоевал золотые медали в женском парном разряде турнира по бадминтону. В решающем противостоянии спортсменки одолели своих соотечественниц - Лю Шэншу и Тань Нин. В схватке за бронзовые медали японки Нами Мацуяма и Тихару Сида уверенно переиграли соперниц из Малайзии.

Лёгкая атлетика, мужчины, толкание ядра

Американец Райан Краузер стал трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра. На Олимпиаде-2024 он показал результат 22,90 метра. Серебро выиграл его соотечественник Джо Ковач - 22,15 метра. Бронза - у ямайца Раджиндра Кэмпбелла (22,15 м).

Краузер выиграл золотую медаль Олимпиады в третий раз в карьере после успехов в Рио-2016 и Токио-2020. Ему же принадлежит и мировой рекорд в толкании ядра - 23,56 м

Лёгкая атлетика, десятиборье

Норвежец Маркус Рут выиграл золотую медаль в десятиборье на Олимпиаде-2024. Он набрал 8796 очков. Серебро завоевал немец Лео Нойгебауэр - 8748. Бронза - у Линдона Виктора (Гренада) — 8711.

Лёгкая атлетика, женщины, тройной прыжок