День #8 Первая медаль у Литвы и золото - у Украины

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже было разыграно 29 комплектов медалей в 14 видах спорта.
Стрельба, женщины, пистолет, 25 м
Первый комплект наград разыгрывался в стрельбе из пистолета. Женщины соревновались на дистанции в 25 метров. Золотую награду завоевала Ян Чжи Ин из Южной Кореи. Она показала такой же результат, как и Камиль Еджеевски из Франции, однако оказалась лучше в перестрелке. Француженка довольствовалась серебром. Бронзовую медаль выиграла Вероника Мейджор, которая представляет Венгрию.
Стрельба, мужчины, скит
Американский стрелок Винсент Хэнкок завоевал золото в мужском ските. Винсент в финале показал результат 58 очков. В решающей дуэли он обошёл ещё одного американца Коннера Принса. Бронзовая медаль досталась тайваньскому стрелку Ли Мен Юаню.
Конный спорт, командная выездка
Победителем командного турнира по выездке в конном спорте стала сборная Германии, защитившая свой олимпийский титул в этой дисциплине. Немецкая команда, которую представляли Фредерик Вандерс, Изабель Верт и Джессика фон Бредов-Верндль, завершила выступление с результатом 235.790. Лишь на 0.121 балла чемпионам удалось опередить команду Дании. Бронзовые медали завоевала сборная Великобритании.
Для 55-летней Изабель Верт это уже восьмая олимпийская медаль в карьере, причём первая была добыта в далёком 1992 году. Верт выигрывала золото на Олимпиадах 1992, 1996 (дважды), 2000, 2008, 2016, 2020 и теперь 2024 годов.
Академическая гребля, женщины, одиночки
В академической гребле женщины соревновались в одиночках. Лучший результат показала Каролин Флорейн из Нидерландов - 7:17.28. Флорейн уверенно прошла дистанцию, лидировала на каждой отметке и завоевала золотую медаль. Серебряную награду выиграла Эмма Твигг и Новой Зеландии (7:19.14), а бронзовую – Виктория Сенкуте из Литвы (7:20.85).
Академическая гребля, мужчины, одиночки
В соревнованиях одиночек по академической гребле золото получил представитель Германии Оливер Зайдлер. Серебряную медаль завоевал белорусский гребец Евгений Золотой, выступающий в нейтральном статусе. Тройку лучших замкнул Симон Хендрик ван Дорп (Нидерланды).
Академическая гребля, женщины, восьмёрки
В женской восьмёрке победу одержали румынские спортсменки. Они оторвались от ближайших преследовательниц более чем на четыре секунды. Серебряные медали завоевала команда Канады. Бронзовая награда - у сборной Великобритании.
Академическая гребля, мужчины, восьмёрки
В мужской восьмёрке победу одержали гребцы из Великобритании. Серебряные медали завоевала команда Нидерландов. Бронзовая награда - у сборной США.
Велоспорт, велошоссе, групповая гонка
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул завоевал золото в групповой шоссейной гонке. Бельгиец приехал к финишу в одиночестве, опередив более чем на минуту Валентена Мадуаса из Франции. Ещё один француз, Кристоф Ляпорт, выиграл бронзовую медаль.
Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш занял пятое место. Это второе лучшее выступление в истории латвийского велоспорта.
Теннис, мужчины, парный разряд
Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс завоевали золотые медали в парном разряде. В финале они одолели американский дуэт Остин Крайчек/Раджив Рам в трёх сетах - 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8. Победителем матча за третье место стала пара из США Томми Пол и Тейлор Фритц, обыгравшие чехов Томаша Махача и Адама Павлашека - 6:3, 6:4.
Теннис, женщины, одиночный разряд
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь выиграла олимпийский турнир в одиночном разряде. В финале Олимпиады в Париже Чжэн обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:2, 6:3. Бронзу женского одиночного турнира завоевала первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии - 6:2, 6:1.
Парусный спорт, виндсёрфинг, мужчины
Израильский спортсмен Том Ревени выиграл соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх в Париже в классе IQFoil. Серебряным призёром стал Грэ Моррис из Австралии. Тройку лидеров замкнул представитель Нидерландов Люк ван Опзееланд.
Парусный спорт, виндсёрфинг, женщины
У женщин золото в этой дисциплине завоевала итальянка Марта Маджетти. Второй стала Шэрон Кантор из Израиля, третьей - британка Эмма Уилсон.
Настольный теннис, женщины
Титул олимпийской чемпионки сумела защитить китаянка Чэнь Мэн, которая одолела соотечественницу Сунь Инша - 4:2. Бронзовую медаль в захватывающем противостоянии с кореянкой Син Ю-бин сумела выбороть представительница Японии Хина Хаята - 4:2.
Любопытно, что три года назад в Токио эти же соперницы встретились в финале, и сценарий поединка полностью повторился. Кроме того, Инша и Мэн вместе завоевали командное золото на ОИ-2020. Таким образом, сегодня Чэнь Мэн стала троекратной олимпийской чемпионкой.
Стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство
Лим Си-хен из Южной Кореи выиграла третье золото на Олимпиаде-2024 в Париже в стрельбе из лука. В финале Лим победила соотечественницу Нам Сухен (7:3). В поединке за бронзу француженка Лиза Барбелен выиграла у ещё одной кореянки Джон Хун-йонг (6:4).
Для Лим индивидуальное золото стало третьим на Играх-2024 в Париже. Ранее она стала чемпионкой в миксте, а также женском командном турнире.
Спортивная гимнастика, мужчины, вольные упражнения
Филиппинский гимнаст Карлос Юло первенствовал в спортивной гимнастике в финале вольных упражнений с результатом 15,000. Серебро у израильтянина Артёма Долгопята (14.966), бронза досталась британцу Джейку Джарману (14,933).
Спортивная гимнастика, женщины, опорный прыжок
Американская гимнастка Симона Байлз завоевала золото в опорном прыжке. Серебряную медаль добыла Ребека Андраде из Бразилии, бронза досталась Джейд Кэри из США.
Байлз выиграла уже третью золотую награду на Играх-2024 в Париже. Симона в составе женской сборной США стала победительницей финала по женскому командному многоборью, а затем выиграла в женском индивидуальном многоборье. Учитывая четыре золотые медали Олимпиады-2016, Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой.
Спортивная гимнастика, мужчины, конь
Золото в упражнениях на коне выиграл ирландский спортсмен Рис Маккленаган (15,533 балла). Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль (15,433) - это первая медаль в истории Казахстана, завоёванная в спортивной гимнастике. Бронзовым призёром стал американец Стивен Недорошкик (15,300).
Дзюдо, командный микст
Сборная Франции завоевала золото в смешанных командных соревнованиях в дзюдо. В финале французы одержали волевую победу над Японией - 4:3. Решающее очко заработал Тедди Ринер, победив Тацуру Сайто иппоном. Бронзовые медали завоевали сборные Бразилии и Южной Кореи. Бразильцы в борьбе за награды победили Италию, корейцы были сильнее сборной Германии.
Отметим, что 35-летний Ринер завоевал вторую золотую медаль на Играх в столице Франции. Ранее он стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 100 кг.
Ринер - первый в истории пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо.
Бадминтон, женщины, парный разряд
Китайский дуэт Чэнь Цинчэнь / Цзя Ифань завоевал золотые медали в женском парном разряде турнира по бадминтону. В решающем противостоянии спортсменки одолели своих соотечественниц - Лю Шэншу и Тань Нин. В схватке за бронзовые медали японки Нами Мацуяма и Тихару Сида уверенно переиграли соперниц из Малайзии.
Лёгкая атлетика, мужчины, толкание ядра
Американец Райан Краузер стал трёхкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра. На Олимпиаде-2024 он показал результат 22,90 метра. Серебро выиграл его соотечественник Джо Ковач - 22,15 метра. Бронза - у ямайца Раджиндра Кэмпбелла (22,15 м).
Краузер выиграл золотую медаль Олимпиады в третий раз в карьере после успехов в Рио-2016 и Токио-2020. Ему же принадлежит и мировой рекорд в толкании ядра - 23,56 м
Лёгкая атлетика, десятиборье
Норвежец Маркус Рут выиграл золотую медаль в десятиборье на Олимпиаде-2024. Он набрал 8796 очков. Серебро завоевал немец Лео Нойгебауэр - 8748. Бронза - у Линдона Виктора (Гренада) — 8711.
Лёгкая атлетика, женщины, тройной прыжок
Теа Лафонд из Доминики (не путать с Доминиканской республикой) стала олимпийской чемпионкой в тройном прыжке, прыгнув на 15.02 метра. Лафон принесла первую олимпийскую медаль для своей страны и сразу - золотую. Серебро завоевала Шаника Томас из Ямайки (14.87), а бронзу забрала Жасмин Мур (14.67) из США.
Лёгкая атлетика, женщины, 100 м
Спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред выиграла финальный забег на 100 метров, пробежав дистанцию за 10,72 секунды. Второй финишировала фаворитка Игр в Париже американка Ша'Карри Ричардсон (10,87), третье место у американки Мелиссы Джефферсон (10,92).
Это первая олимпийская медаль и победа в истории Сент-Люсии.
Лёгкая атлетика, cмешанная эстафета, 4x400 м
Фемке Бол вырвала золото для Нидерландов в смешанной эстафете 4х400 метров. 24-летняя Фемке Бол бежала последней и отыграла около 20 метров отставания. Результат команды Нидерландов - 3.07,43. Второе место заняла команда США (3.07,74), третьими финишировали британцы (3.08,01).
Фехтование, женщины, командная сабля
Украинские фехтовальщицы выиграли золото в командной сабле. В финале они обыграли представительниц Южной Кореи со счётом 45:42. Третье место заняли спортсменки из Японии, которые в борьбе за бронзу обошли представительниц Франции со счётом 45:40.
В составе сборной Украины выступали Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая.
Для Украины это первая золотая медаль на Олимпиаде-2024. Ранее спортсмены из этой страны выигрывали серебро в стрельбе и бронзу в индивидуальных соревнований среди женщин в фехтовании на саблях.
Плавание, мужчины, 100 м, баттерфляй
Венгерский пловец Криштоф Милак стал олимпийским чемпионом по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем. Золотую медаль спортсмену принёс результат в 49,90 секунд. Серебряную награду выиграл Джошуа Лиендо из Канады (49.99, +0.09). Бронзовая награда тоже досталась представителю Канады - её получил Илья Харун (50.45, +0.55).
Стоит сказать, что для Криштофа Милака это вторая медаль на текущей Олимпиаде - ранее он брал серебро в плавании баттерфляем на 200 метрах.
Плавание, женщины, 200 м, комплекс
17-летняя канадка Саммер Макинтош выиграла третье золото на Олимпиаде в Париже, одержав победу в заплыве на 200 метров комплексом. Канадка показала время 2 минуты 6,56 секунды и установила олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевала американка Кейт Дугласс (2.06,92). Бронзовая награда - у представительницы Австралии Кейли Маккеоун (2.08,08). Отметим, что третьей финишировала американская пловчиха Алекс Уолш, но судьи дисквалифицировали спортсменку за нарушение правил касания.
Ранее Макинтош победила на дистанции 400 метров комплексным стилем, а также на дистанции 200 метров баттерфляем.
Плавание, женщины, 800 м, вольный стиль
Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золото на дистанции 800 метров вольным стилем, показав результат 8.11,04. Серебряную медаль завоевала австралийка Ариарне Титмус с результатом 8.12,29. Бронзовая награда - у представительницы США Пейдж Мэдден (8.13,00).
Для 27-летней Ледеки это вторая золотая и четвёртая в целом на текущей Олимпиаде. Теперь Кэти имеет статус девятикратной олимпийской чемпионки. Первую медаль высшей пробы Ледеки завоевала ещё в возрасте 15 лет на 800 метрах вольным стилем в Лондоне-2012. Ещё четыре золота ей достались в Рио-де-Жанейро спустя четыре года, а в Токио она дважды поднималась на высшую ступень пьедестала.
Этой победой Кэти Ледеки встала на одну ступень с легендарной советской гимнасткой Ларисой Латыниной по числу золотых медалей Олимпиад.
Плавание, микст, комбинированная эстафета 4x100 м
Сборная США с мировым рекордом выиграла золото в эстафете 4х100 комплексом (3.37,43). Серебро завоевала сборная Китая (3.37,55), бронза - у команды Австралии (3.38,76).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Китай - 16-12-9 (37)
- США - 14-24-23 (61)
- Франция - 12-14-15 (41)
- Австралия - 12-8-7 (27)
- Великобритания - 10-10-13 (33)
- Южная Корея - 9-7-5 (21)
- Япония - 8-5-9 (22)
- Италия - 6-8-5 (19)
- Нидерланды - 6-4-4 (14)
- Канада - 4-4-7 (15)
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