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Участник Олимпийских игр от Турции стал интернет-сенсацией

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Юсуф Дикеч
Юсуф Дикеч Фото: PicturesFoIder/"X"

Пользователи социальных сетей по всему миру выражают восторг и восхищаются 51-летним стрелком из Турции, который привлек внимание зрителей своей простотой. По данным зарубежных СМИ, во время выступления на Олимпийских играх он не использовал никакого дополнительного оборудования.

Юсуф Дикеч вместе с Севвалой Тархан завоевали серебро в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета среди смешанных команд.

На опубликованных в соцсетях снимках видно, что мужчина стреляет, будучи одетым в футболку и держа одну руку в кармане. На нем - обычные очки, во время стрельбы он даже не закрывал для удобства один глаз.

Самое популярное фото "обычного стрелка из Турции" набрало более 21 миллиона просмотров. Однако 51-летний мужчина - не новичок в этом виде спорта. С 2008 года он принимал участие во всех летних Олимпийских играх.

Фотография спортсмена моментально разлетелась на мемы. В соцсетях шутят, что Турция отправила на Олимпиаду киллера или "чисто батю с дивана".

Впрочем, на самом деле Дикеч не киллер, он - отставной офицер турецкой жандармерии.

В отличие от Дикеча, другие спортсмены состязаются в стрельбе с существенным дополнительным оборудованием.

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