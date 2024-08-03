Участник Олимпийских игр от Турции стал интернет-сенсацией

Пользователи социальных сетей по всему миру выражают восторг и восхищаются 51-летним стрелком из Турции, который привлек внимание зрителей своей простотой. По данным зарубежных СМИ, во время выступления на Олимпийских играх он не использовал никакого дополнительного оборудования.
Юсуф Дикеч вместе с Севвалой Тархан завоевали серебро в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета среди смешанных команд.
Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw— non aesthetic things (@PicturesFoIder) July 31, 2024
На опубликованных в соцсетях снимках видно, что мужчина стреляет, будучи одетым в футболку и держа одну руку в кармане. На нем - обычные очки, во время стрельбы он даже не закрывал для удобства один глаз.
Самое популярное фото "обычного стрелка из Турции" набрало более 21 миллиона просмотров. Однако 51-летний мужчина - не новичок в этом виде спорта. С 2008 года он принимал участие во всех летних Олимпийских играх.
Фотография спортсмена моментально разлетелась на мемы. В соцсетях шутят, что Турция отправила на Олимпиаду киллера или "чисто батю с дивана".
Впрочем, на самом деле Дикеч не киллер, он - отставной офицер турецкой жандармерии.
В отличие от Дикеча, другие спортсмены состязаются в стрельбе с существенным дополнительным оборудованием.
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