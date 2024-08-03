Невероятный дебют латвийского легкоатлета Крейшса - он в финале Олимпиады!

20-летний дебютант Олимпийских игр Крейшс, который является самым молодым участником соревнований, в первой попытке взял высоту 5,40 метра, а затем с первого подхода преодолел 5,60 и 5,70 метра.

Ни одна из трех попыток на высоте 5,75 метра не увенчалась успехом, и для выхода в финал оставалось надеяться на попадание в число 12 лучших. Латыш разделил 11-е место с австралийцем Кертисом Маршаллом, и они последними обеспечили себе место в финале.

Остальные десять финалистов, в том числе мировой рекордсмен швед Арман Дюплантис, завершили квалификацию, преодолев 5,75 метра.

Норматив квалификации предстоящего в понедельник финала - 5,80 метра. В отборе принимали участие 30 спортсменов.

До сих пор из латвийских прыгунов с шестом в финал Олимпиады выходил только Паулс Пуятс в 2016 году.

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