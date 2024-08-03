Ночью уровень воды в реке Свете продолжил повышаться

Тем временем в Лиелупе и реке Платоне уровень воды упал, что позволяет прогнозировать, что и в Свете уровень воды может понизиться.

Как сообщили в муниципальном учреждении Pilsētsaimniecība, по-прежнему закрыты подтопленные в пятницу участки улиц.

Закрыто движение по пути Бара от пути Буриню до пути Миезитес, на участке пути Миезитес от ул. Сниега до пути Кулиню, где установлены барьеры. На пути Буриню со стороны Баложи установлена направляющая веха.

Кроме того, в пятницу вечером на ул. Палиенас возле ул. Терветес протока была заблокирована мешками с песком.

Тем временем информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) свидетельствует о том, что в притоках левого берега Лиелупе, в том числе в Свете, повышение уровня воды остановилось. Уровень воды стабилизировался, однако его понижение ожидается только на следующей неделе, прогнозирует LVĢMC.

LVĢMC ожидает, что и в Мусе в выходные начнется более стремительный рост уровня воды, который может достичь опасности, соответствующей желтому уровню предупреждения.