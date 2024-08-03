Фото Граудиня и Самойлова обыграли канадок и прошли в 1/8 Олимпиады

В матче группы D Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире под девятым номером, со счетом 2-0 (21:14, 22:20) обыграли канадский дуэт Мелисса Хьюман-Паредес/Брэнди Уилкерсон, посеянный под 4-м номером.

В предыдущих матчах группы латвийки со счетом 0-2 (15:21, 14:21) проиграли швейцаркам Эсме Бебнер и Зое Верже-Депре (16) и со счетом 2-0 (21:19, 21:15) обыграли парагвайскую пару Хьюлиан Полетт/Мишель Вальенте (21).

Своих соперниц по плей-офф Граудиня и Самойлова узнают позже сегодня, а сам матч пройдет уже завтра, 4 августа.

Граудиня и Самойлова стартуют на вторых Олимпийских играх подряд. В 2021 году они заняли четвертое место.

Олимпийские игры пройдут во Франции до 11 августа. В программу включены 32 вида спорта, в которых будет разыграно 329 комплектов медалей.

На Олимпийских играх в Париже Латвию представляют 29 спортсменов в 14 видах спорта.

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