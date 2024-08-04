После получения сообщения о взрыве из пятиэтажки в Риге эвакуировали 26 человек

В Риге в ночь на воскресенье, 4 августа, после полученной информации о взрыве были эвакуированы 26 человек, еще двое переданы медикам, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В контакт-центр 112 поступил звонок о том, что в пятиэтажном жилом доме на улице Саласпилс был слышен шум, похожий на взрыв.
Прибыв на место происшествия, пожарные из двух подъездов эвакуировали 26 человек, а два человека были переданы медикам.
На место происшествия прибыл и строительный инспектор Рижской думы, который проводит обследование здания. Причины произошедшего предстоит выяснить Государственной полиции.
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