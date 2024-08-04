После получения сообщения о взрыве из пятиэтажки в Риге эвакуировали 26 человек

В контакт-центр 112 поступил звонок о том, что в пятиэтажном жилом доме на улице Саласпилс был слышен шум, похожий на взрыв.

Прибыв на место происшествия, пожарные из двух подъездов эвакуировали 26 человек, а два человека были переданы медикам.

На место происшествия прибыл и строительный инспектор Рижской думы, который проводит обследование здания. Причины произошедшего предстоит выяснить Государственной полиции.

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