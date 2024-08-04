Париж до, после и во время Олимпийских игр - дорогой город. Однако туристов во Франции хватает. В том числе и из Латвии. С какими тратами нужно считаться посетителям Олимпиады?
В Париже я посетил несколько олимпийских объектов, больше всего мне пока понравился теннисный центр "Ролан Гаррос", где свою единственную игру провела первая ракетка Латвии Алена Остапенко.
На территориях объектов Олимпийских игр размещены уличные кафе, где возможно приобрести прохладительные напитки, воду, закуски, мороженое и т.д. Цены везде одинаковые...