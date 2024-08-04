В подразделениях, в которых служат женщины, качество, эффективность и дисциплина гораздо выше, о чем свидетельствует опыт командира НВС в Земессардзе.

"Это было бы очень хорошим сигналом, если бы было принято такое политическое решение", - добавил командир.

Закон о СГО был принят Сеймом 5 апреля 2023 года. Он обязывает каждого гражданина Латвии мужского пола отслужить на службе государственной обороны в течение одного года после достижения 18 лет или, если гражданин продолжает обучение в начальной или средней школе, в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до 24 лет. В то же время предусмотрено, что граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет - могут подавать заявление на участие в СГО на добровольной основе.

Первый призыв на службу был начат 1 июля 2023 года на добровольной основе и закончен 31 мая того же года. В свою очередь 23 января этого года состоялся первый отбор кандидатов в СГО по случайному принципу.

И в последующие призывы граждан Латвии призывают подавать заявки добровольно. Однако, в случае необходимости, нехватающее число лиц в возрасте от 18 до 19 лет призовут по принципу случайности.

Добровольные военнослужащие в СГО ежемесячно получают компенсацию в размере 600 евро, а также компенсацию в размере 1100 евро после окончания службы. В целом это составляет 77000 евро. Компенсация призванных в обязательном порядке меньше.

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