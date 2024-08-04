День #9 Первая медаль у россиянок и долгожданное золото Джоковича

В воскресенье, 4 августа, прошёл девятый медальный день летних Олимпийских игр в Париже.
Гольф, мужчины
Американский гольфист Скотти Шеффлер выиграл золото Олимпиады в личном зачёте. Серебряная медаль у британца Томми Флитвуда. Бронзу завоевал японец Хидеки Мацуяма.
Конный спорт, личная выездка
Немецкая спортсменка-конник, выступающая в выездке, восьмикратная олимпийская чемпионка Изабель Верт не смогла сравняться с девятикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ларисой Латыниной и девятикратной олимпийской чемпионкой по плаванию Кэти Ледеки.
В индивидуальном первенстве в выезде Верт стала серебряным призёром с результатом 89.614. Первой стала немецкая спортсменка Джессика вон Бредов-Верндль (90.093).
Теннис, одиночный разряд, мужчины
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Для 37-летнего Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.
Джокович оформил карьерный "Золотой шлем". Ранее по ходу карьеры Джокович выиграл все четыре турнира "Большого шлема" (Australian Open, "Ролан Гаррос", Уимблдон и US Open). Всего в его активе 24 титула на турнирах "Большого шлема".
Ранее Лоренцо Музетти из Италии оказался сильнее канадца Феликса Оже в матче за бронзу Олимпиады в Париже - 6:4, 1:6, 6:3.
Теннис, парный разряд, женщины
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер со счётом 6:2, 1:6, 7:10 уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмине Паолини в финале парного разряда на Олимпийских играх в Париже.
Это первая медаль российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже.
Бронзовыми призёрами теннисного турнира в парном разряде стали испанки Кристина Букса и Сара Соррибес-Тормо, которые в матче за третье место победили чешский дуэт Каролина Мухова - Линда Носкова (6:2, 6:4).
Велоспорт на шоссе, женщины, групповая гонка
Американка Кристен Фолкнер взяла золото в групповой гонке на шоссе. Она преодолела дистанцию за 3 часа 59,23 минуты. Серебро у Мариан Вос из Нидерландов, которая уступила победительнице 58 секунд. На финише Вос опередила бельгийку Лотте Копецки, изначально главную фаворитку дистанции.
Латвийская велосипедистка Анастасия Карбонари заняла 69-е место, преодолев дистанцию за 4 часа 10,47 минут.
Настольный теннис, мужчины, одиночный разряд
Китайский спортсмен Фань Чжэньдун выиграл золото в одиночном разряде по настольному теннису. В финале он обыграл представителя Швеции Трулса Карла Эрика Морегарда со счётом 4:1. Французский спортсмен Феликс Лебрэн стал бронзовым призёром Олимпийских игр. В борьбе за третье место он обыграл бразильского теннисиста Уго Кальдерано со счётом 4:0.
Стрельба из лука, мужчины, индивидуальное первенство
Южнокореец Ким У Чжин стал олимпийским чемпионом в стрельбе из лука у мужчин. В финале он победил американского лучника Брэйди Эллисона - 6:5. Бронзовая награда - ещё у одного стрелка из Южной Кореи, Ли Ву Сука. В поединке за третье место он одолел Флориана Унруха из Германии со счётом 6:0.
Спортивная гимнастика, мужчины, кольца
Олимпийским чемпионом в упражнениях на кольцах стал китаец Лю Ян, который за свою программу заработал 15.300 балла. Всего на 0,067 очка от него отстал другой китаец Цзоу Цзинъюань. Бронза досталась греческому гимнасту Элефтериосу Петрунасу (15,100).
Спортивная гимнастика, мужчины, опорный прыжок
Филиппинец Карлос Юло завоевал золотую медаль в опорном прыжке. Гимнаст набрал 15,116 балла. Серебро завоевал спортсмен из Армении Артур Давтян (14,996). Бронза - у британца Харри Хепворта (14,949).
Спортивная гимнастика, женщины, брусья
Алжирская гимнастка Кайлия Немур завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в упражнении на разновысоких брусьях. Она показала результат 15,700. Серебряную награду взяла китаянка Циюань Цю с результатом 15,500. Бронзовую медаль завоевала двукратная олимпийская чемпионка американка Суниса Ли (14,766).
Немур принесла Алжиру первую медаль в истории в спортивной гимнастике, а также первую награду на Олимпиаде-2024.
Стрельба, женщины, скит
Чилийка Франциска Кроветто Чадид стала чемпионкой по стендовой стрельбе в ските. В финале Кроветто вырвала золото у британки Эмбер Раттер. Обе спортсменки выбили по 55 очков в основной части программы. В перестрелке чилийка была точнее - 7:6. Бронзовая медаль - у американки Остин Смит.
Бадминтон, мужчины, парный разряд
Мужской дуэт из Тайваня выиграл золото Олимпиады в турнире по бадминтону. Ли Янь и Ван Чи-Линь в решающем матче победили китайскую пару Вей Кен / Ван Чан - 2:1. Бронзу взял дуэт из Малайзии - Чиа Аарон / Со Вуй Ик.
Плавание, женщины, 50 м, вольный стиль
Шведка Сара Шестрем выиграла 50-метровку вольным стилем, преодолев дистанцию за 23,71 секунды. Второй стала австралийка Мег Харрис, уступившая чемпионке 0,26 секунды. Бронза у китаянки Чжан Юйфэй. Она проиграла победительнице 0,49 секунды.
Плавание, женщины, комбинированная эстафета 4×100 м
Американки с рекордом выиграли комбинированную эстафету 4х100 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 49,63 секунды. Это новый мировой рекорд! Серебро взяли австралийки, уступивший чемпионкам 3,48 секунды. Топ-3 замкнули китаянки, проигравшие США 3,60 секунды.
Плавание, мужчины, 1500 м, вольный стиль
Американец Бобби Финк с мировым рекордом выиграл золото ОИ-2024 в плавании вольным стилем на 1500 м. Результат Финка в Париже - 14.30,67. Предыдущий мировой рекорд установленный на Олимпиаде-2012 в Лондоне принадлежал китайцу Сунь Яну (14.31,02). Серебряную медаль ОИ-2024 с результатом 14.34,55 завоевал итальянец Грегорио Пальтриньери, бронза у ирландца Дэниэла Виффена (14.39,63).
Плавание, мужчины, комбинированная эстафета 4×100 м
Китайские пловцы выиграли эстафету 4х100 метров на Олимпиаде в Париже. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 27,46 секунды. Вторыми оказались американцы, проигравшие китайцам 0,55 секунды. Третье место у французов, уступившим чемпионам 0,92 секунды.
Лёгкая атлетика, женщины, прыжки в высоту
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Серебряную медаль, как и на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), взяла австралийка Никола Олислагерс. Лучшая попытка Магучих - 2.00 м. Украинка опередила австралийку по количеству попыток. Третье место разделили две спортсменки - австралийка Элеанор Паттерсон и украинка Ирина Геращенко (1.95 м).
22-летняя Магучих является мировой рекордсменкой в прыжках в высоту. В 2024 году ей покорилась высота 2,10. Для Ярославы Магучих это вторая в карьере олимпийская медаль после бронзы на Токио-2020.
Лёгкая атлетика, мужчины, метание молота
Канадский легкоатлет Итэн Кецберг завоевал золотую медаль в метании молота. Серебро взял венгерский спортсмен Бенце Халас, бронзовая награда - у украинца Михаила Кохана. Кецбергер показал результат 84,12 м, почти на пять метров лучше ближайшего соперника. Результат Халаса - 79,97 м, Кохана - 79,39 м.
Лёгкая атлетика, мужчины, 100 м
Финальный аккорд медальной программы воскресенья - спринт на 100 метров у мужчин, в котором победу одержал американец Ноа Лайлз, показав личный рекорд - 9,79 секунды. По фотофинишу (9,79) американку проиграл Кишейн Томпсон из Ямайки. Бронза у ещё одного представителя США - Фреда Керли (9,81).
Фехтование, мужчины, командная рапира
Сборная Япония по фехтованию стала чемпионом Олимпийских игр. В финале соревнований в категории командная рапира японские спортсмены обыграли команду Италии. Встреча завершилась со счётом 45:36. Третье место на турнире заняла сборная Франции, которая сегодня оказалась сильнее национальной команды США - 45:32.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- США - 18-26-26 (71)
- Китай - 19-15-11 (45)
- Франция - 12-14-18 (44)
- Австралия - 12-11-8 (31)
- Великобритания - 10-12-15 (37)
- Южная Корея - 10-7-7 (24)
- Япония - 9-5-10 (24)
- Италия - 7-10-5 (22)
- Нидерланды - 6-5-4 (15)
- Германия - 5-5-2 (12)
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