День #9 Первая медаль у россиянок и долгожданное золото Джоковича

Ранее Лоренцо Музетти из Италии оказался сильнее канадца Феликса Оже в матче за бронзу Олимпиады в Париже - 6:4, 1:6, 6:3.

Теннис, парный разряд, женщины

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер ﻿со счётом 6:2, 1:6, 7:10 уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмине Паолини в финале парного разряда на Олимпийских играх в Париже.

Это первая медаль российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже.

Бронзовыми призёрами теннисного турнира в парном разряде стали испанки Кристина Букса и Сара Соррибес-Тормо, которые в матче за третье место победили чешский дуэт Каролина Мухова - Линда Носкова (6:2, 6:4).

Велоспорт на шоссе, женщины, групповая гонка

Американка Кристен Фолкнер взяла золото в групповой гонке на шоссе. Она преодолела дистанцию за 3 часа 59,23 минуты. Серебро у Мариан Вос из Нидерландов, которая уступила победительнице 58 секунд. На финише Вос опередила бельгийку Лотте Копецки, изначально главную фаворитку дистанции.

Латвийская велосипедистка Анастасия Карбонари заняла 69-е место, преодолев дистанцию за 4 часа 10,47 минут.

Настольный теннис, мужчины, одиночный разряд

Китайский спортсмен Фань Чжэньдун выиграл золото в одиночном разряде по настольному теннису. В финале он обыграл представителя Швеции Трулса Карла Эрика Морегарда со счётом 4:1. Французский спортсмен Феликс Лебрэн стал бронзовым призёром Олимпийских игр. В борьбе за третье место он обыграл бразильского теннисиста Уго Кальдерано со счётом 4:0.

Стрельба из лука, мужчины, индивидуальное первенство