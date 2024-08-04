Велогонщика Скуйиньша оштрафовали после групповой гонки на Олимпиаде

Велосипедист Томс Скуйиньш оштрафован на 200 франков, а директор команды Линардс Вейде - на 500 франков. За такое же нарушение наказаны также команды Люксембурга, Швейцарии, Дании, Аргентины и Великобритании.

Как пояснил агентству LETA Вейде, нарушение - незначительно, однако санкции были применены, так как это соревнования самого высокого уровня.

Вейде также отметил, что в двух местах питания спортсмены бутылки не взяли, так как они были расположены на спуске, где высокая скорость, и после главного подъема, где о питании никто не думает. Вейде после соревнований обсудил ситуацию с главным комиссаром соревнований, которая согласилась с тем, что организаторы ошиблись с выбором места питания.

Напомним, Скуйиньш в субботу занял пятое место в групповом заезде Олимпиады в Париже, что является вторым лучшим результатом Латвии всех времен в велогонках. Скуйиньш был близок к тому, чтобы повторить достижение Дайниса Озолса в 1992 году, когда латыш на Олимпиаде в Барселоне завоевал бронзовую медаль.

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