В направлении Латвии летели российские истребители; на защиту поднялись истребители нескольких стран

В воздух поднялись два немецких истребителя Eurofighter и два шведских истребителя для налаживания контакта с российскими летчиками, так как их самолеты летели в направлении Латвии, сказал представитель ВВС.

Российские самолеты, судя по всему, находились в воздухе в связи с маневрами российских военных кораблей.

Транспондеры были выключены, пилоты не отвечали на запросы по радио, сказал представитель.

При этом план полета самолетов не был заранее озвучен, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.

Военные самолеты Германии и Швеции поднялись и совершили так называемый альфа-маневр, "чтобы посмотреть, что происходит, какого типа это самолеты", продолжил представитель.

В воздухе находились два российских самолета Су-30.

Пилоты "не сотрудничали" и не реагировали на сигналы рук, но и не вели себя "агрессивно".

Когда они развернулись, миссия НАТО тоже была прервана.

Ранее сообщалось, что похожий инцидент произошел в конце мая. Вечером 23 мая из-за российского военно-грузового самолета "Ан-26" из Лиелварде вылетели истребители ВВС Германии.

В воздушное пространство стран Балтии тогда влетел российский военно-грузовой самолет "Ан-26".

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