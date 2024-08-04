Из-за российских истребителей, пролетевших над Балтийским морем в направлении Латвии, в воздух были подняты истребители Германии и Швеции, сообщила в субботу вечером немецкая газета Bild со ссылкой на представителя ВВС Германии по связям с прессой.
В направлении Латвии летели российские истребители; на защиту поднялись истребители нескольких стран
В воздух поднялись два немецких истребителя Eurofighter и два шведских истребителя для налаживания контакта с российскими летчиками, так как их самолеты летели в направлении Латвии, сказал представитель ВВС.
Российские самолеты, судя по всему, находились в воздухе в связи с маневрами российских военных кораблей.
Транспондеры были выключены, пилоты не отвечали на запросы по радио, сказал представитель.
При этом план полета самолетов не был заранее озвучен, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.
Военные самолеты Германии и Швеции поднялись и совершили так называемый альфа-маневр, "чтобы посмотреть, что происходит, какого типа это самолеты", продолжил представитель.
В воздухе находились два российских самолета Су-30.
Пилоты "не сотрудничали" и не реагировали на сигналы рук, но и не вели себя "агрессивно".
Когда они развернулись, миссия НАТО тоже была прервана.
Ранее сообщалось, что похожий инцидент произошел в конце мая. Вечером 23 мая из-за российского военно-грузового самолета "Ан-26" из Лиелварде вылетели истребители ВВС Германии.
В воздушное пространство стран Балтии тогда влетел российский военно-грузовой самолет "Ан-26".
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