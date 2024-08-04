Латвийцы, уже обеспечившие первое место в группе, со счетом 22:16 переиграли Польшу.

Сборная Латвии по баскетболу 3х3 выиграла все семь прошедших матчей, и сегодня вечером определятся ее соперники в полуфинале.

Латвийцы, уже обеспечившие себе первое место в группе и место в полуфинале, в предыдущих поединках со счетом 21:14 переиграли Литву, со счетом 21:12 - Нидерланды, со счетом 22:8 - Китай, со счетом 21:19 - США, со счетом 22:20 - Францию и со счетом 21:14 - Сербию.

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