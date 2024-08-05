В понедельник могут вернуться грозы

Утром местами сохранится туман. На побережье будет дуть легкий ветерок. Температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов.

Первый день недели в Риге ожидается преимущественно солнечным, без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов, у моря будет максимум +22 градуса.

Как сообщалось, в первой половине новой рабочей недели сохранится переменная облачность, а потом ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник дождь ожидается лишь местами, а днем кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны, на востоке пройдут сильные ливни и грозы.

Среда будет похожей, с кратковременными дождями ночью местами, а днем во многих районах.

Минимальная ночная температура составит +10...+15 градусов, в прибрежных районах будет +14...+18 градусов, днем потеплеет до +20...+25 градусов.

Во второй половине рабочей недели и в выходные дни погоду будет формировать область низкого давления, которая увеличит количество облаков и принесет небольшие дожди в западные районы в четверг, а в пятницу и субботу через территорию страны пройдет более обширная зона осадков, которая отступит в воскресенье.

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