Полиция разыскивает пропавшую Ливу 2008 года рождения

5 августа этого года в 01:20 девочка вышла из своего дома в Риге по улице Пурвциема и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 1,57 м, среднее телосложение, черные волосы. Была одета в черную спортивную куртку, темные шорты и черную спортивную обувь на белой подошве.

Госполиция призывает ознакомиться с фото Ливы и отозваться каждого, кто знает о ее возможном местонахождении, позвонив по телефону 670 864 58 или 110!

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