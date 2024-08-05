Латвийскому велосипедисту BMX после падения на Олимпиаде сделана операция

Латвийскому спортсмену Кристенсу Кригерсу, неудачно упавшему с велосипеда в прошлый четверг во втором четвертьфинале соревнований по BMX на Олимпийских играх в Париже, успешно проведена операция на шейных позвонках, сообщил сам спортсмен в своем аккаунте в Instagram.
После падения Кригерса доставили в больницу на обследование. Хотя вначале предполагалось, что травма не слишком серьезная, оказалось, что у спортсмена перелом позвонка С5. "Потребовалась немедленная операция, которая, к счастью, прошла без проблем", - рассказал спортсмен.
Четвертьфинальные гонки Кригерс начал с восьмого места, во втором заезде он упал посреди трассы, не финишировав, а в третьем уже не принял участие, заняв последнее место среди 24 участников.
"Мой олимпийский дебют прошел не так, как я рассчитывал, но я ни о чем не жалею, - рассказал 27-летний латвийский спортсмен. - Теперь я могу называть себя олимпийцем, и никто не сможет у меня этого отнять".
Олимпийским чемпионом в соревнованиях по BMX стал француз Жори Доде, остальные места на подиуме также заняли французские спортсмены. Серебро досталось Сильвену Андре, а бронза - Ромену Майо.
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