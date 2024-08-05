Фото Граудиня/Самойлова вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже

Представительницы Латвии, посеянные под девятым номером, в упорной борьбе за место в восьмерке сильнейших обыграли немецкий дуэт Свенья Мюллер/Кинья Тильман со счетом 2-1 (21:13, 17:21, 18:16).

В среду Граудиня/Самойлова сыграют в четвертьфинале с лидерами рейтинга Эдуардо Лисбоа/Ана Патрисия Силва из Бразилии или Акико Хасегава и Мики Ишии из Японии. Эти дуэты сыграют матч 1/8 финала в понедельник в 22:00.

Граудиня на данный момент является лидером турнира, на ее счету 15 успешных блоков.

Как уже сообщалось, Латвия начала олимпийский турнир с поражения 0-2 (15:21, 14:21) от швейцарок Эсме Бебнер и Зоэ Верже-Депре, но в дальнейшем выиграла свои матчи в группе D со счетом 2-0 (21:19, 21:15) у параграек Хулианы Полетти/Мишель Вальенте и 2-0 (21:14, 22:20) - у канадского дуэта Мелисса Хьюман-Паредес/Брэнди Уилкерсон.

Граудиня и Самойлова выступают на вторых Олимпийских играх подряд. В 2021 году в Токио они заняли четвертое место.

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