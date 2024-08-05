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Во вторник вернутся дожди и грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник, 6 августа, в Латвии будет больше дождевых облаков, чем в понедельник, и местами прогремят грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных местах, а начиная с середины дня затронут уже более обширную территорию. Больше осадков выпадет в восточной части страны.

При слабом ветре ночью местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +11...+15 градусов, на побережье - до +17 градусов.

Днем будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, во время грозы порывистый. Температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый ветер и воздух остынет до +15...+17 градусов, днем немного усилится северный, северо-западный ветер и температура поднимется до +21...+22 градусов.

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