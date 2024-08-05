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Олимпийский чемпион спит в парке на земле. Он объяснил причины

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Фото: dpa/scanpix

Итальянский пловец Томас Чекконе, победивший на Олимпиаде в Париже на дистанции 100 метров на спине, был замечен спящим на земле в парке. Спортсмен объяснил причины.

23-летний спортсмен, рост которого около 1,97 метра, рассказал, что пошел в парк отоспаться, поскольку условия в олимпийской деревне невыносимы.

"В деревне нет кондиционера, жарко, еда плохая. По этим причинам многие спортсмены переезжают в другие места", - рассказал Чекконе изданию The Sun.

"Это реальность, которую многие люди, возможно, не осознают. Дома я спокойно сплю всю ночь. Здесь это невозможно из-за жары и шума", - объяснил итальянский пловец.

Другие олимпийцы также жаловались на отсутствие кондиционеров, а многие считают картонные кровати неудобными и не позволяющими хорошо выспаться.

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